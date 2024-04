Alejandra Rubio se planta: “Me salen novios de debajo de las piedras”

Alejandra Rubio se ha convertido de nuevo en la protagonista indirecta de la prensa del corazón. Tras conocer que la actriz Lara Dibildos había empezado una relación con Carlos Maturana, extronista y miss universo 2012, rápidamente se ha buscado en la hemeroteca todo lo que se sabía de este antiguo personaje de Mediaset. Este martes en “Así es la Vida” se hacía una breve reflexión sobre el pasado de una de sus colaboradoras para que pudiera aportar su opinión sobre el rumor que se ha extendido en pocas horas.

Desde que salió a la luz esta relación se ha analizado con lupa el pasado romántico del extronista de “Mujeres y Hombres y Viceversa”, haciendo imposible que no resurgieran rumores que situaban a Alejandra Rubiomuy cercana al granadino. Las especulaciones sobre una anterior relación con la hija de Terelu han sido tan grandes que la televisiva no ha tenido más remedio que dar un golpe a la mesa para dejar las cosas claras: “Yo ya no puedo estar en todos los sacos, de verdad”, comenzaba diciendo en “Así es la Vida”. Se trata de una situación que la ha llevado al límite en muy poco tiempo, fue este lunes por la noche cuando se desveló que la ex de Cándido Conde-Pumpido había abierto la puerta a un nuevo amor.

Alejandra Rubio ha afirmado que si bien conoce al joven, sus encuentros fueron hace mucho tiempo y en contadas ocasiones: “He visto a este chaval una vez en mi vida hace 150 años, que no sé por qué salió este rumor”, decía al programa desconcertada ante que toda la polémica sobre relaciones le acabe salpicando a ella.

Y es que todo esto viene a raíz de unas declaraciones que dio Carlos Maturana sobre la televisiva: “A mí la chica me pareció encantadora, la verdad. Me causó atracción y podría ser recíproco. Yo vi una chica agradable y con la que me gustó estar”, dijo en 2020. Unas palabras que han pasado inadvertidas hasta que se vinculó el nombre del tronista con el de la actriz y presentadora Lara Dibildos. El rostro de la sobrina de Carmen Borrego ha cambiado totalmente de expresión, indignada porque siempre sea a ella a quien señalan. Al parecer, su historia con Alejandra se podría resumir en que el extronista fue la pareja de Liz Emiliano: “Es la expareja de una amiga mía. Jamás en mi vida he tenido nada con esta persona y por favor que se me deje de relacionar con esta persona porque me parece alucinante. Que me salen novios de debajo de las piedras”, desvelaba y daba por zanjado el tema.