Alejandra Rubio recula tras el último tirón de orejas de Terelu Campos: "Me lo merezco"

A punto de cumplirse una semana de su publicación, la entrevista que concedió Terelu Campos en "Diez Minutos" continúa dando de qué hablar. Las declaraciones de la presentadora en la revista provocaron un aluvión de reacciones y su hija Alejandra, muy molesta, no disimuló su enfado con su madre en "Vamos a ver" por haber habado de cuestiones familiares privadas y de Mar Flores, la madre de Carlo Costanzia.

"Yo no hago estas cosas. A mí, personalmente, me parecen innecesarios estos titulares porque creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia ni demostrar absolutamente nada. Lo digo muy claro y se lo he dicho a mi madre. Ella sabe el medio en el que trabaja y que si habla de estas cosas las van a llevar a portada, y a mí no me parece bien", comenzó diciendo Alejandra. "Ha hablado de su vida con normalidad y para que dejaran de especular sobre el tema (un enfrentamiento) de mi suegra (Mar Flores) y el suyo, pero es que ya hemos dado muchas explicaciones, ya hemos dicho que está todo bien, no hay que dar más explicaciones de nada. Punto final", sentenció la colaboradora de Telecinco, añadiendo que "es mi vida, y mi vida va por delante de cualquier tontería, y como es mi vida, digo que no me parece bien".

La respuesta de Terelu Campos

Tras las durísimas declaraciones de su hija, Terelu Campos reapareció en "¡De Viernes!" y respondió a Alejandra Rubio en directo. Muy tajante, se defendió de las palabras de la joven.

Terelu Campos protagoniza la última portada de la revista "Diez Minuntos" Telecinco

"No voy a entrar, no voy a alimentar nada. Me parece innecesario. No tengo que justificarme. No considero que nadie me tire de las orejas", declaró. "Creo que me he ganado poder hablar libremente de mi vida (...) Alejandra cuando ve ese tipo de titular, es mi sensación, lo primero que piensa es: "Ahora vienen a por mí". Se lo he dicho muchas veces. Es un precio que hay que pagar, para cuando te viene bien y cuando te viene mal, las dos cosas (...) El problema lo tengo yo por contestar a una pregunta. No me considero torpe", sentenció.

Alejandra Rubio recula tras las declaraciones de su madre

Después de que Alejandra Rubio no celebrase el Día de la Madre con Terelu, la nieta de María Teresa Campos ha reaparecido ante las cámaras esta mañana y ha reaccionado a la entrevista de su madre en "¡De Viernes!". Mucho más calmada, la colaboradora de Telecinco ha reculado.

"Me lo merezco de vez en cuando (...) Si me tira de las orejas, me parece muy bien. Yo le puedo decir mi opinión, pero luego ella es libre de hacer y decir lo que quiera", ha declarado Alejandra, zanjando así la polémica protagonizada con Terelu Campos esta última semana.