Alejandra Rubio, enfadadísima con Terelu Campos por esta razón: "Mi vida va por delante de tonterías"

Rara es la semana en la que alguna de las Campos no es portada en una de las revistas del corazón que cada miércoles llega a los kioscos, pero en esta ocasión Terelu Campos ha sido protagonista en dos cabeceras: “Lecturas” y “Diez Minutos”. En esta última, la presentadora, colaboradora y ahora actriz se ha sincerado, entre otras muchas cuestiones, sobre su relación con Mar Flores, su consuegra.

Desmintiendo cualquier tipo de tensión entre ellas, Terelu Campos ha revelado que Mar Flores la felicitó por Navidad y que incluso le envió un bonito mensaje. Intercambiaron palabras amables en las que su nieto en común fue el gran protagonista. Una revelación amable que, sin embargo, no ha hecho ni pizca de gracia a Alejandra Rubio. La joven está enfadadísima con su madre.

La razón del enfado de Alejandra Rubio

A la influencer no le sienta nada bien que su madre se sincere públicamente sobre cuestiones familiares, ni siquiera cuando lo hace en tono amable o para desmentir enfrentamientos. Siente que expone a otras personas que no quieren entrar en el juego mediático, principalmente a ella misma y a su suegra, Mar Flores.

“Yo no hago estas cosas. A mí, personalmente, me parecen innecesarios estos titulares porque creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia ni demostrar absolutamente nada. Lo digo muy claro y se lo he dicho a mi madre. Ella sabe el medio en el que trabaja y que si habla de estas cosas las van a llevar a portada, y a mí no me parece bien”, ha comenzado diciendo Alejandra Rubio, visiblemente molesta, en el programa “Vamos a ver”.

Alejandra Rubio Vamos a ver

Bajo su punto de vista, Terelu Campos “se ha equivocado”, y aunque está segura de que “no lo ha hecho con mala intención, por supuesto”, considera que no es necesario seguir alimentando un asunto que ya se desmintió en su día: “Ha hablado de su vida con normalidad y para que dejaran de especular sobre el tema (un enfrentamiento) de mi suegra (Mar Flores) y el suyo, pero es que ya hemos dado muchas explicaciones, ya hemos dicho que está todo bien, no hay que dar más explicaciones de nada. Punto final”.

Por último, y más tajante que nunca, Alejandra Rubio ha dejado claro que no hay excusas que valgan cuando el tema que se va a tratar públicamente tiene que ver con ella, su pareja, o cualquiera de su entorno: “Es mi vida, y mi vida va por delante de cualquier tontería, y como es mi vida, digo que no me parece bien”.