Comunicado urgente de Pastora Soler desde el hospital tras cancelar su concierto: "Se me ha complicado"

Pastora Soler lanzó la gira "Rosas y espinas" para celebrar sus 30 años de carrera musical. Quiere recorrer toda la geografía española repasando los temas más exitosos de su trayectoria artística. El tour incluye un repertorio que abarca desde sus inicios en la copla hasta sus grandes éxitos pop y baladas, así como versiones de canciones icónicas de divas como Whitney Houston.

Esta semana, sin embargo, Pastora se vio obligada a cancelar un concierto previsto para el viernes en Pozuelo de Alarcón y a interrumpir temporalmente la gira debido a un problema de salud. Ha sido diagnosticada con un absceso periamigdalino que se le ha complicado y ha requerido su ingreso hospitalario inmediato.

MADRID.-Pozuelo.- El concierto de Pastora Soler previsto para esta noche se cancela por motivos de salud Europa Press

La propia cantante ha explicado la situación desde el hospital a través de un comunicado en sus redes sociales, explicando que seguirá las indicaciones médicas y continuará su recuperación en Sevilla, rodeada de su familia:

"Quería agradeceros tantos mensajes de cariño y de ánimo. Y sobre todo para contaros que no os preocupéis, que no es nada grave lo que tengo. Simplemente es una amigdalitis que se me ha complicado un poco por no tratarla con antibióticos en su momento y se me ha formado una especie de flemón de pus. Esa infección, por el sitio que está, hay que tratarla con antibióticos en vena de manera urgente. Por eso me he venido a Sevilla, a mi hospital de confianza, y estaré los días que tenga que estar. Lo importante es la salud y en unos días estoy otra vez fuerte".

También fue ella quien anteriormente había comunicado la suspensión de su concierto en Pozuelo dirigiéndose a su público con esta carta:

"Querida familia de Pozuelo. Con todo el dolor de mi corazón tengo que comunicaros que no podré actuar esta noche en Pozuelo de Alarcón, como estaba previsto. En las últimas horas me han diagnosticado un absceso periamigdalino complicado, lo que ha hecho necesario mi ingreso hospitalario inmediato y me impide estar sobre el escenario. En cuanto sea posible, me trasladaré a Sevilla para continuar allí mi recuperación, rodeada de los míos y siguiendo las indicaciones médicas.

Tenía muchísima ilusión por este concierto y por volver a encontrarme con todos vosotros. Me duele profundamente no poder compartir esta noche tan especial, pero ahora mismo lo más importante es recuperarme bien para poder volver con fuerza. Gracias por vuestra comprensión, por vuestro cariño y por estar siempre ahí. Con todo mi cariño, Pastora".

La gira es un homenaje a sus tres décadas en la música, con un enfoque muy personal, ya que, entre canciones, introduce recuerdos y anécdotas de su carrera. Incluye temas de copla, con los que empezó su carrera, y éxitos de su discografía más reciente. El tour ha pasado por ciudades emblemáticas como Barcelona (Gran Teatre del Liceu), Cádiz (Gran Teatro Falla), Cartagena, Torrevieja, Benidorm, Málaga, Jerez de la Frontera, Granada, Fuengirola, Albacete, Córdoba y Almería, entre otras. "Rosas y espinas" está temporalmente interrumpida a la espera de la recuperación total de la artista.