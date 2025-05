Terelu Campos da la cara y reacciona a las demoledoras palabras de Alejandra Rubio: "Estoy muy bien"

Terelu Campos es una de las protagonistas de la semana y su última entrevista en "Diez Minutos" continúa dando de qué hablar. La presentadora protagoniza la portada de la revista de esta semana hablando de Mar Flores, su consuegra, y a Alejandra Rubio no le ha sentado nada bien que su madre haya hablado de cuestiones familiares en su exclusiva.

El enfado de Alejandra Rubio

Horas después de la publicación, la nieta de María Teresa Campos se sentó en "Vamos a ver" y no quiso ocultar el enfado que tiene con su madre tras su entrevista en "Diez Minutos".

"Yo no hago estas cosas. A mí, personalmente, me parecen innecesarios estos titulares porque creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia ni demostrar absolutamente nada. Lo digo muy claro y se lo he dicho a mi madre. Ella sabe el medio en el que trabaja y que si habla de estas cosas las van a llevar a portada, y a mí no me parece bien", comenzó diciendo Alejandra. Para la hija de Terelu, su madre se ha equivocado. "Ha hablado de su vida con normalidad y para que dejaran de especular sobre el tema (un enfrentamiento) de mi suegra (Mar Flores) y el suyo, pero es que ya hemos dado muchas explicaciones, ya hemos dicho que está todo bien, no hay que dar más explicaciones de nada. Punto final", sentenció la colaboradora de Telecinco, añadiendo que "es mi vida, y mi vida va por delante de cualquier tontería, y como es mi vida, digo que no me parece bien".

Terelu reaparece tras las demoledoras palabras de su hija Alejandra

Tras las incendiarias palabras de su Alejandra, Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras. Con rostro serio y sin ganas de dar ninguna declaración al respecto, tan solo se ha limitado a decir que está "muy bien" a pesar del revuelo que ha causado su sonada entrevista.

Mar Flores también reaccionó públicamente a los piropos de su consuegra. A pesar de su discreción, no dudó en expresar que se sentía halagada por sus palabras. "Yo creo que somos una familia en la que todos nos respetamos. A mí me gusta hablar poco de los demás, pero no por no hablar de los demás es que no piense bien, es que no quiero hablar. Lo dejo, toda esa parte la dejo para mi privacidad. Pero me alegra, me alegra", declaró con una sonrisa la modelo.