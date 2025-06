Luz Casal, tras ser nombrada marquesa de Luz y Paz por el Rey Felipe VI: "Perplejidad, alegría, pudor y agradecimiento"

Don Felipe VI concedió el 19 de junio de 2025 por primera vez en su reinado nuevos títulos nobiliarios coincidiendo con el aniversario de su 10º proclamación ante las Cortes Generales. Ayer por la tarde, Casa Real anunció los distinguidos con estos honores por el Rey, entre los que se encuentran Rafa Nadal, que será nombrado marqués de Llevant de Mallorca, y Luz Casal, otorgada con el título de marquesa de la Luz y Paz.

Primeras palabras de Luz Casal

La artista ha reaparecido en su perfil de Instagram con una profunda reflexión tras ser nombrada marquesa de la Luz y Paz por el Rey Felipe VI. Muy agradecida por este título, Casal ha escrito unas bonitas palabras hacia la Corona.

"Aquí tienen a una mujer cuyo estado actual es una mezcla de perplejidad, alegría, pudor y agradecimiento; a todo este revoltijo de sensaciones se suman las preguntas que varias veces me he hecho sobre el porqué y sobre todo si soy merecedora de esta distinción", comienza diciendo en el post la cantante.

"Sé de donde vengo y tengo presente los valores que mis tres padres me enseñaron : la modestia, la lealtad, la importancia de la palabra dada; la entrega en el trabajo como el camino adecuado para alcanzar los sueños intuidos desde niña; el respeto y el amor al prójimo", continúa en el escrito. "Quizás, mi voluntarioso e indomable carácter me ha ayudado a poner en práctica esas lecciones de vida a la vez que he conseguido superar pruebas difíciles al tiempo que aprendí a saborear el éxito, a disfrutar de la amistad , del cariño del público y también de las pequeñas cosas. No sé si todo esto es o ha sido suficiente para honrarme con este título", reflexiona. "Gracias ,Majestades, desde lo más profundo de mi corazón", finaliza la artista.

La publicación de Luz Casal se ha llenado de numerosos comentarios hacia la artista tras el nombramiento como Marta Robles, Tomás Páramo o Cristina Cifuentes. "¡Felicidades! Titulo muy merecido", ha escrito Carmen Lomana.

Cinco nombramientos

Además de la artista, otras cuatro personalidades han sido otorgadas con títulos nobiliarios por Casa Real por ser "exponentes de la excelencia, ya sea al servicio de la Corona o en el ámbito del pensamiento, la cultura, la ciencia, las artes y el deporte". La Corona los ensalza como "fuente de orgullo para España" y "referencia permanente de valores que deben de inspirar a nuestra sociedad y que se reflejan, tanto en el discurso de proclamación de Su Majestad el Rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, como en los principios de servicio, compromiso y deber que imprime a su reinado".

Junto a Luz Casal, Rafa Nadal, la fotógrafa Cristina García Rodero, el bioquímico Carlos López Otín y Jaime Alfonsín Alfonso, abogado y ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, que se convertirá en Grande de España.