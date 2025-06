Carmen Borrego "desprecia" a sus compañeros: "Algunos son borregos y otros, directamente, cabras"

Las bromas pesadas de Carmen Borrego traspasan los límites de la pura educación. Recién incorporada a "TardeAR", donde trabaja junto a su hijo, José María Almoguera, tiene su propia sección, "La defensora de los Borrego", un título que no hace la menor gracia porque considera que "no me gusta nada".

Pero lo peor no fue esa consideración, sino lo que vino después. La hija menor de la recordada María Teresa Campos no tuvo otra ocurrencia que soltar de improviso una frase que, a varios de sus compañeros, les suena a desprecio: "algunos compañeros son borregos y otros, directamente, cabras".

Alejandra Rubio y Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

Una absurdez que alimenta el rumor de que Carmen no cae bien a determinados colaboradores con los que comparte plató. En Telecinco, la familia Borrego Campos tiene montado su "cortijo". Ya están allí Carmen, su hijo, su hermana Terelu y su sobrina Alejandra Rubio. Solamente faltan en el staff el marido y la hija de Carmen para completar el cupo.

¿Habrá nuevo reality?

En los pasillos de la cadena se escuchan serios reproches ante el favoritismo de la familia de María Teresa, que se distribuye en los programas punteros del canal. Ya hay quien piensa que se juntarán los cuatro para intervenir en su propia reality, algo parecido al que hicieron en su día la matriarca y sus dos hijas.

Las Campos, juntas de nuevo en Málaga para recordar a María Teresa Campos pero con algunas ausencias Europa Press

Desde luego, por el simple hecho no de contar sus desafueros del pasado, los guionistas tienen un filón.