Mar Flores confiesa por fin cómo afronta que Carlo Costanzia le haga abuela

Mar Flores ha sido muchas cosas a lo largo de su vida. Comenzó como modelo, para después hacer sus pinitos como actriz, presentadora y empresaria. Pero quizá el que le llega ahora será su papel más inesperado, pues nadie contaba con la posibilidad de que su hijo Carlo Costanzia fuese a dejar embarazada a Alejandra Rubio en las primeras semanas de su romance. Un bombo que vino generando un gran revuelo, pues hará abuela a Terelu Campos y a la modelo. Desde que saltó la noticia, ella ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, tratando de que la atención mediática no se desvíe a ella y rebusque en su relación con su vástago, no siempre comprendida. Pero ahora, la futura abuela ha querido romper su silencio y confesar cómo afronta la tarea que la vida le va a encomendar en cuando su nuera dé a luz.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Instagram

Después de una vida sentimental muy convulsa y muchas idas y venidas, Mar Flores asegura estar en una etapa de su vida idílica. Ha encontrado la estabilidad emocional que siempre ha buscado, sin necesidad de que un hombre marque sus pasos. Pero ahora a esta bonita temporada le llega la noticia de que será abuela a sus 55 años. Algo que afronta “en paz y tranquila”, como así se confiesa en una entrevista concedida a la revista ‘Elle’. Unas palabras que no se quedaron ahí y que han sorprendido mucho, pues últimamente se ha mostrado muy celosa de su intimidad y más cuando era su hijo el tema a tratar en público. Siempre ha querido mantenerle alejado de la polémica en la que él mismo se metía de lleno, optando por el silencio como mejor vía para conseguir que se imponga el silencio. Ahora prefiere hablar.

“Llámalo madurez. He conseguido que no me afecten los comentarios de los demás. A veces me cansa que me sigan cuando estoy con mis hijos pequeños, porque ellos no quieren ser famosos, pero estoy satisfecha de cómo he trabajado en ser más fuerte y coherente”, se confesaba la modelo a la citada publicación. Por su propia supervivencia emocional y mental ha entendido que debe poner distancia con los medios, especialmente en aquellos puntos en los que sus hijos cobran protagonismo. Algo que, al parecer, se traslada ahora también a su futuro nieto, a quien no esperaba tan pronto, pero que sin duda le está haciendo ilusión recibir en su vida: “No me lo esperaba. Me pone en un papel que no sé cómo voy a desarrollar. Cuando nazca el bebé, lo veremos”, reconoce su incertidumbre al no saber cuál será su lugar y si podrá desempeñar el papel de abuela como le gustaría.

Terelu interviene entre Carlo Costanzia y José Antonio León en "¡De Viernes!" Telecinco

Pero Mar Flores ha hablado también mucho más allá de Carlos Costanzia y la inminente llegada de su primer nieto. También ha puesto el foco en el pasado, echando la vista atrás a sus primeros pasos en el mundo de la fama: “Recuerdo que mi madre, que nunca me decía nada sobre mi trabajo, cuando empecé en ‘VIP Noche’ me llamaban para contarme que me había visto la vecina, sus amigas, la de la tienda… y fue como que empezó a estar satisfecha de lo que hacía”, se enorgullece de su popularidad. “La pantalla acerca a los personajes de tal manera a tu hogar y a tu cotidianeidad, que provoca que un día salgas a la calle y alguien te diga ‘quiero una foto contigo’. Y empiezas a pensar ‘wow, todo lo que haga ahora se va a saber’. Ya no era una modelo, era un personaje público. La gente me reconocía. Así que, en esa primera etapa me escondía detrás de unas gafas de sol grandes, porque a mi timidez le costaba muchísimo”.

Algo que le costó mucho asimilar y aún le cuesta pese a los años que lleva copando titulares: “No estaba preparada. Intenté interpretar el papel de Mar Flores lo mejor que pude. Pero, durante todos estos años, me ha agobiado el acoso de los paparazzi y escuchar cosas que se repiten y se acaban convirtiendo en verdad, cuando no lo son. Y también me ha molestado el no saber defenderme”, dice sincera Mar Flores, que asegura que por ello ha tenido que recurrir a terapia con psicólogos para poder afrontarlo. Ahora también tiene a su familia a su lado: “Lo que me ayudaba a desconectar era pasar tiempo con mi familia. Me habría gustado haber vivido ese periodo con más madurez. Si mis padres vivieran, estarían orgullosos de cómo estoy manejando el peso de la fama, sobre todo en los últimos años”, confiesa.