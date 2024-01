Alejandro Sanz estalla tras ser tachado de "fascista" y "comunista": "Váyanse lejos con sus ideologías de pacotilla"

Alejandro Sanz siempre ha encontrado en las redes sociales una vía rápida para estar cerca de su público, con el que compartir no solo pensamientos sino también para liberarse y concienciarse de los problemas de salud mental a raíz de su propia experiencia. En las últimas horas, el artista ha recibido numerosas críticas a través de X a raíz de el mensaje que envió tras la muerte del cantante ecuatoriano Diego Gallardo a causa de un disparo.

"Me han llamado fascista y comunista por decir que la violencia no es el síntoma sino la enfermedad. Así está el nivel. Váyanse bien lejos con sus ideologías de pacotilla. Yo soy persona e intento entender a todo el mundo. ¿Te jode? Me importa un carajo...", ha escrito esta madrugada. "No se asusten, es parte de una canción", ha añadido.

Sobre la muerte del cantante ecuatoriano Diego Gallardo de un disparo, Alejandro Sanz había manifestado sentir "un gran dolor por lo ocurrido en Ecuador. Desde lejos os mando mi cariño y mi ánimo para el pueblo ecuatoriano. La violencia no es un síntoma, es la enfermedad. Toda la fuerza y todo el cariño para la gente de bien".

Diego Gallardo falleció el pasado martes tras recibir un disparo cuando se dirigía a recoger a su hijo del colegio.