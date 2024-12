Alejandro Sanz posa por primera vez con su nueva novia y habla de planes de boda

El Museo de la Neomudéjar en Madrid acogió ayer la gala de entrega del premio Personaje del Año Vanity Fair 2024, que en esta ocasión recayó sobre uno de los artistas españoles más internacionales, Alejandro Sanz.

El cantante estuvo arropado por numerosos compañeros de profesión, amigos y seres queridos, entre los que se encuentra su nueva pareja, Candela Márquez. Los rumores de que entre ellos podría haber algo más que amistad vienen sonando desde el octubre pasado, y aunque los gestos hablaban por sí solos, no ha sido hasta ahora cuando han confirmado su relación posando juntos en la alfombra roja.

La complicidad entre ellos era evidente y no había más que fijarse en Sanz y Márquez para caer en la cuenta de que saltan chispas. El cantante, más sincero que nunca sobre su vida personal, destacó ante la prensa que está viviendo un momento “muy bonito” gracias a la actriz, a la que define como “una mujer increíble” de la que destaca “muchas cosas”.

Por si cabía alguna duda, Sanz y Márquez aseguran que están “muy felices”, tanto que el cantante no descarta una boda en un futuro no muy lejano. “Quién sabe”, dijo el intérprete de “Corazón partío”, dejando abierta la posibilidad de pasar por el altar y darse el “sí, quiero” con Márquez.

Alejandro y Candela. Gtres

No es de extrañar que ya piensen en un enlace, teniendo en cuenta lo consolidada que está su relación en cuestión de pocos meses. De hecho, Márquez ya es una más en la familia y ha hecho muy buenas migas con sus hijas, especialmente con Manuela. “Se llevan muy bien. Se puede decir que se han convertido en grandes amigas, se entienden perfectamente. Y Alejandro es feliz al verlas así”, comentó a LA RAZÓN una fuente cercana al artista.

Alejandro saca la cara por Candela

La semana pasada, el cantante se vio obligado a intervenir en redes sociales a consecuencia de un comentario que no dejaba en buen lugar a su pareja. Sanz le dedicó un comentario de amor público en el que le decía lo mucho que la quería y extrañaba, una declaración ante la que un usuario señaló: “No supera a Shakira, y como ella no le hizo caso, se agarró a esta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”.

Alejandro no se calló ante este comentario y respondió: “Pobrecito… Sumérgete, pero sumérgete mucho… Más... Tu lugar está ahí, en el fondo. Donde nada importa, no más respirar. Y ahí vas a entender tu mierda de comentario”.