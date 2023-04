Alessandro Lequio confiesa el dineral que ha donado a la lucha contra el cáncer

Fue el pasado 4 de febrero cuando Ana Obregón por fin pudo hacer realidad uno de los sueños de su hijo. La actriz presentó ese día la Fundación Aless Lequio, una organización sin ánimo de lucro que pretende financiar proyectos destinados a la lucha contra el cáncer o al apoyo a los pacientes y sus familias. “Uno de tus sueños, Aless, ya es realidad. Por fin ayudarás como querías desde el cielo”, señaló entonces la bióloga.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Alessandro Lequio, padre del joven fallecido, en un día tan importante. Ana Obregón le excusó asegurando que se había contagiado de coronavirus y que estaba enfermo, pero, aun así, fueron muchos los que criticaron al italiano por no acudir al evento. Ahora, varios meses después y a colación de la polémica suscitada por la nieta que él y Ana Obregón han tenido mediante la gestación subrogada, el aristócrata ha dejado claro su compromiso con la fundación y con la lucha contra el cáncer.

Alessandro Lequio en su vuelta a 'El programa de Ana Rosa' Telecinco Telecinco

El conde ha desvelado en “El programa de Ana Rosa” la muy generosa donación que a lo largo de todo este tiempo ha destinado a la iniciativa: “Yo he apoyado mucho la causa, con cuatro millones de euros”, ha sentenciado.

Además, Alessandro Lequio ha señalado que nunca más volverá a pronunciarse públicamente sobre la polémica que rodea a Ana Obregón por el nacimiento de su nieta, la hija póstuma de su primogénito: “Necesito no hablar más, he hecho comentarios por la presión pero prefiero mantenerme en silencio como he hecho desde el 13 de mayo de 2020. Mi deseo y necesidad es no volver a pronunciarme y lo que piense y lo que diga lo haré con mi familia, que son los importantes. Prefiero estar callado”.