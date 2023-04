La drástica decisión de Alessandro Lequio tras los últimos movimientos de Ana Obregón

El caso Ana Obregón ha sido y sigue siendo objeto de debate, y ya no solo en las tertulias de los programas del corazón. La política y los programas de sociedad también han querido opinar e informar a través de expertos en las diferentes materias a tratar.

Ana Obregón presenta a su nieta en la portada de la revista "¡Hola!" ¡Hola!

A tan solo unos días de que salga a la venta el libro "El chico de las musarañas", basado en la biografía de Aless Lequio, su padre, Alessandro Lequio, ha reaparecido en 'El Programa de Ana Rosa', donde semanalmente ejerce su trabajo como colaborador.

Aunque durante las últimas semanas y de forma excepcional el conde sí ha hecho varias aclaraciones en referencia a asuntos del proceso de Ana y de su nieta biológica, la pequeña Ana Sandra Lequio, incluso sobre el papel del entorno de la actriz, ha asegurado que no volverá a tratar este tema públicamente, sino que lo hará en la intimidad: "Necesito no hablar más, he hecho comentarios por la presión pero prefiero mantenerme en silencio como he hecho desde el 13 de mayo de 2020", ha comenzado diciendo.

Alessandro Lequio en su vuelta a 'El programa de Ana Rosa' Telecinco Telecinco

"Mi deseo y necesitad es no volver a pronunciarme y lo que piense y lo que diga lo haré con mi familia, que son los importantes. Prefiero estar callado", asegura, dejando entrever que opta por un perfil bajo a nivel público y que no estará presente en la presentación del libro de su hijo, aunque sí se alegre de todas alegrías que ese proyecto traiga par ala fundación, a la que él ha aportado la alta cantidad de cuatro millones de euros.