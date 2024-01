Alessandro Lequio saca las garras por Ana Obregón tras la polémica relacionada con las cuentas de la Fundación

Aunque la relación de Alessandro Lequio y Ana Obregón no está atravesando por su mejor momento y están más distanciados que nunca, lo cierto es que el colaborador de televisión no ha dudado en dar la cara públicamente por la madre de su hijo Aless a raíz de la polémica relacionada con las cuentas de la Fundación Aless Lequio. La actriz, que lleva en el ojo del huracán mediático toda esta semana por este delicado y controvertido asunto, tuvo que emitir un comunicado oficial a través de su perfil de Instagram tras las acusaciones recibidas, defendiendo su labor al frente de la organización tras haber sido señalada por no haber donado el dinero de las exclusivas de este año y de los derechos de autor del libro "El chico de las musarañas" a la Fundación.

"Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes. A lo único que me dedico en cuerpo y alma es a la fundación y a Anita. Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. Me encantaría saber qué hacen por los demás todos los que escupen culebras por su boca totalmente desinformados. Yo os recomiendo que compréis el libro. Haced algo bueno y dejar de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras...", escribió Ana Obregón en su perfil, junto a un comunicado del Patronato de la Fundación Aless Lequio en el que se dejaba bien claro que la actriz sí había donado los derechos de autor del libro y había realizado "varias donaciones importantes como resultado de iniciativas recaudatorias procedentes de su entorno personal y privado".

Aún así, la actriz continúa en el centro de la polémica y el tema sigue acaparando todas las tertulias de la crónica social de nuestro país. Esta mañana, Alessandro Lequio ha decidido salir en defensa de la madre de su hijo Aless públicamente y ponerse de su lado. Aunque en un principio el aristócrata fue señalado como la persona que filtró dicha información sobre las cuentas, el colaborador de televisión se ha mostrado muy tajante sobre este asunto. "Es tan absurdo que me da totalmente igual", ha sentenciado Alessandro.

Tras negar rotundamente que él haya sido la persona encargada de filtrar información sobre la actriz, el conde italiano ha sacado las garras por la madre de Aless, asegurando que "Ana está totalmente implicada en la fundación". "Asume todas sus funciones y responsabilidades y no tiene ninguna obligación en la línea que están diciendo", ha zanjado sobre la polémica.