Alessandro Lequio comparte el vídeo más emotivo de su hijo Álex junto a Papá Noel

Este 24 de diciembre, millones de familias en todo el mundo se sentarán alrededor de una mesa repleta de comida para celebrar estas fechas con los suyos. Por desgracia, en más de una habrá sillas vacías por los que ya no están, como es el caso de Álex Lequio. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio perdió la vida en 2020 a consecuencia del cáncer que padecía, y aunque su seres queridos lo añoran a diario, estas fechas se hacen especialmente complicadas.

Alessandro Lequio, que evita pronunciarse sobre sus sentimientos en público, acaba de compartir un emotivo vídeo en el que su hijo aparece junto a Papá Noel y saluda a su hermana Ginevra Ena, la hija que el conde italiano tiene con María Palacios. "Hola Ena, estoy aquí con Santa Claus y acaba de decirme que vas a tener un montón de regalos porque has sido una niña muy buena, ¿verdad?", dice Álex, a lo que Papá Noel responde: "Sí, estás en la lista buena".

Un vídeo que Alessandro hizo llegar en su día a la pequeña Ginevra Ena y que le haría mucha ilusión, y que ahora se ha convertido en uno de los muchos recuerdos que le hacen tener a su hijo mucho más presente en estos días especiales.

Lo cierto es que no han sido unas semanas fáciles para Alessandro Lequio, que ha tenido que enfrentarse a la polémica por no acudir al bautizo de su nieta Ana Sandra, la hija póstuma de Álex Lequio. El italiano parece mostrarse contrario a las decisiones que Ana Obregón ha tomado en el último año para, según ella, honrar la memoria de su hijo y cumplir sus últimas voluntades. Bajo el punto de vista del tertuliano, Álex hubiera preferido no ser el centro de atención ante los medios de comunicación y por eso prefiere no participar en nada que a su hijo le hubiera hecho sentir incómodo.