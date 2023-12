Alessandro Lequio pone en su sitio a Ana Obregón tras acusarle de “despreciar” a su hijo

Alessandro Lequio ya había dejado claro semanas antes que no estaba dispuesto a acudir al bautizo de su nieta, Ana Sandra. No quiere participar del circo mediático que se ha orquestado en torno a la ceremonia, que incluía una exclusiva para la revista ‘Hola’. Una entrevista concedida por Ana Obregón en la que ha salido a colación el delicado tema de su ausencia, dejando claro que “es su abuelo y me encantaría que hubiera estado aquí”, que se puso en contacto con él y su mujer, María Palacios, para invitarles formalmente, pero que no tuvo respuesta. Pero el punto de las declaraciones que ha hecho daño al conde italiano es cuando la presentadora entiende esta ausencia como “un desprecio para mi hijo Aless. Pero, en fin, cada persona es como es. Me ha sorprendido mucho su actitud y no lo entiendo. Al principio me dolía, pero ya no”. Como cabría esperar, el colaborador ha estallado en su programa.

Aunque Alessandro Lequio ha preferido en todo momento mantenerse al margen de todo lo relacionado con Ana Sandra, ahora no le ha quedado más remedio que decir lo que opina. En un principio, en ‘Vamos a ver’, el italiano decía que “no quiero entrar en esta historia, prefiero no entrar”, pero al final sí lo hizo. Quería dejar claro que él entiende muy bien cuál es su papel, porque “obviamente si esa niña es hija de mi hijo, soy su abuelo”, pero no se siente demasiado cómodo tratando este tema frente a las cámaras, pese a tener el apoyo de sus compañeros.

“No me quiero ver obligado a contestar cada vez, porque me parece un poco violento. Yo no sé qué hacer, me siento en la obligación de decir determinadas cosas, pero ya sabéis cuál es mi postura”, aseguraba el colaborador. Y es que quiere dejar claro que su respeto hacia Ana Obregón siempre es mayúsculo, que eso no ha cambiado pese a sus controvertidas decisiones. De ahí que tenga que morderse la lengua en alguna que otra ocasión. “Si yo hago algo va a ser de puertas para adentro, no de puertas para fuera. No tengo por qué exhibir nada”, continuaba detallando a regañadientes, para dejar en el aire que “si se ha producido o no esa visita, es algo mío y no lo voy a contar”. Y es que aún hay dudas sobre si ya ha podido conocer a su nieta y compartir tiempo con ella. Prefiere guardárselo a modo de secreto.

Alessandro Lequio Vamos a ver

“Dentro de lo que yo pueda, no se va a saber”, se reafirma Alessandro Lequio, dejando entrever que si en algún momento se filtra será por orden y gracia de Ana Obregón. Y es ahí donde Joaquín Prat ha querido mostrar su apoyo a su amigo: “¿En qué momento va a llegar la tranquilidad para que este señor vaya a ver a esa niña si quiere verla?”, se quejaba el presentador. Para él, la amplia exposición mediática de la menor por parte de su abuela hace muy complicado que el colaborador pueda compartir tiempo con ella con la libertad de hacerlo en privado, sin que la prensa sea testigo de este paso. Al igual que sucede con su hija, a quien Ana Obregón dice haber invitado personalmente con seis años: “Mi hija, por cierto, no tiene ni teléfono ni nada, no tiene ni idea de esto, no tiene nada que ver”, subraya a modo de advertencia a su ex, para que cuide al máximo sus palabras en sus exclusivas, pues pueden provocar un daño innecesario, como al decir que su ausencia en el bautizo es un “desprecio” a su hijo, Aless Lequio.