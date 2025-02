Alexandre Vassiliev: "La democratización de la moda mató la elegancia"

Al coleccionista de moda Alexandre Vassiliev se le nota en su ambiente rodeado de los vestidos de la exposición ‘Gianni Versace frente al espejo’, que cierra sus puertas este domingo en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Es su medio natural: conserva más de medio millón de piezas en una colección que está considerada la más importante del mundo y que organiza varias muestras al año abordando distintos aspectos de la indumentaria. En Madrid ha recalado estos días por dos razones. Una, su escuela, con más de 3.600 alumnos y que pretende expandir en nuestro país. La otra, visitar instituciones como el Museo del Traje, el Museo del Prado o el Museo Nacional de Artes Decorativas, “una novedad para mí que me resulta muy interesante”, o firmas como Loewe, Carrera y Carrera y Gold & Roses. Disfruta estos días por tanto de nuestra ciudad antes de embarcarse en un viaje por media Europa tras el que regresará a París, su ciudad de residencia.

Las exposiciones de moda, ¿están de moda?

Es increíble. Ahora mismo en París, por ejemplo, hay seis exposiciones de moda, incluido el Louvre que nunca había hecho nada de eso. O la de Dolce & Gabbana, que es una muestra fabulosa.

Alexandre Vassiliev, historiador de moda ruso francés. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

Estas muestras, ¿tienen el riesgo de caer en lo bonito y no profundizar en nada?

Sí y eso se debe a que la moda de hoy en día es muy sencilla. La costura es deportiva, no importan tantos los tejidos sino que se puedan meter en la lavadora. En esta exposición de Versace, por ejemplo, las piezas que ves están pensadas para admirar y guardar. Y eso fascina a la gente, que se puede dar cuenta así como, delante de sus ojos, en los últimos 25 años la moda ha cambiado completamente. La democratización de la moda mató la elegancia.

Pero muchas veces esas exposiciones lo que hacen es, precisamente, defender la elegancia.

Exactamente. Buscan educar el gusto, el espíritu, la fuerza de la costura. Por ejemplo, ahora mismo te diré que, para mí, el país más elegante en Europa occidental es España, sobre todo los hombres. Eso no lo ves en París o Londres. Madrid es increíble.

Hablando de España, ¿hay algún diseñador al que no se le ha reconocido el valor que tiene?

Yo tengo varios diseños de Elio Berhanyer. Para mí es un hombre al que se le tendría que poner en valor, la moda se ha olvidado de él.

¿Cómo acaba teniendo medio millón de piezas en su colección?

Comencé con ella hace cincuenta años y le debo mucho a la televisión. Presenté un programa de moda de manera diaria durante catorce años llamado ‘Veredicto de la moda’ y eso ha pagado gran parte de la colección. Pude comprar muchas cosas en Estados Unidos, Londres e, incluso, en Madrid, donde hay lugares como el Rastro donde encuentras maravillas de los años 40, 50 o 60, como en Valerio, que son dos señores estupendos.

¿Cuál es el futuro de todas esas piezas?

Yo soy una empresa. Tengo más de veinte personas trabajando para mí, entre ellos, por ejemplo, doce restauradores, porque me preocupo por conservarlo todo bien. Por eso, soy consciente de que no puedo montar un museo y me gustaría donarlo a alguna institución. ¿Qué voy a hacer sin con todo eso?

En qué se diferencia del chileno Jorge Yarur, el diseñador Azzedine Alaïa y usted, que han sido los grandes coleccionistas de los últimos años.

Alaïa nos dejó ya y tiene su fundación, y Jorge sigue con su colección y museo. De hecho, él es heredero de una saga de banqueros y tiene muchas posibilidades para conservarlo todo allí. Yo cuento con un almacén de 2.000 metros cuadrados en Lituania, pero está lejos.

¿Qué es lo más especial de su colección?

Para mí, además de todas las piezas que tengo de firmas como Worth, Lanvin, Chanel, etc. es la colección de casas de alta costura fundadas por emigrantes rusos cuando llegan a París. Nadie les ha prestado la atención que se merecen y ellos importaron muchas técnicas que la gente desconocía. Yo escribí el libro ‘Beauty in Exile’ y ya lleva diecisiete ediciones. Se podría decir que soy el gurú de la moda rusa, con ejemplos en la colección como los de Oleg Cassini o la princesa Galitzine, cuya casa se vende ahora por una miseria, dos millones de euros con más de doscientos trajes de costura.

¿Y qué proyectos tiene ahora en cartera?

Tengo varias exposiciones para este año, en lugares como Turquía o Estonia, y algunas enfocadas al Art Decó, estilo del que se cumplen ahora los cien años. En España me gustaría también poder hablar de esto, porque, junto con el modernismo, tiene mucha presencia en este país… e incluso de la época franquista. Ahí se ve muy bien la condición de la mujer y del hombre.

Pasión por lo español

Vassiliev no solo admira el talento de los grandes como Balenciaga, Fortuny o Sybilla, también destaca, además de a Elio Berhanyer o Manuel Pertegaz, los talleres de toreros y de arte flamenco: “España ha aportado muchas cosas al mundo de la moda porque su cultura es enorme. Eso ha hecho que sea un país con mucha influencia en ese terreno”.