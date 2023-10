Raquel Bollo, sin pelos en la lengua, sentencia a Isa Pantoja a dos días de su boda con Asraf: "Isabel tendrá sus motivos para no ir"

Raquel Bollo y sus hijos han sido otros de los protagonistas del enlace matrimonial de Isa Pantoja y Asraf por su enfrentamiento. Y ayer, la diseñadora se enteró de que la pareja había dado el "sí quiero" por lo civil mientras hablaba con los medios en la inauguración del Salón Internacional de Moda Flamenca.

Ni la televisiva ni sus retoños van a asistir a la boda de Isa y Asraf el próximo viernes 13 en Sevilla y todo el clan Bollo se ha posicionado al lado de Isabel Pantoja, la gran ausencia del evento en el día más importante de su hija. Raquel, al enterarse de que se habían casado ya por lo civil, expresó que "yo le deseo lo mejor del mundo", pero que le parece una pena que no le acompañe su familia: "La realidad.... eso es, pero no tengo nada que decir. Con mi silencio digo silencio".

"No soy quién para meterme en las cosas familiares. Lo que te digo es que si mañana me caso mis hijos estarán y si mis hijos se casan, yo estoy", sentencia la andaluza sobre el asunto. "Yo creo que no hay mucho que entender. Al final la historia es de dos personas, sabrán su por qué, Isa tendrá sus motivos e Isabel tendrá los suyos. Qué te digo". "Una madre es una madre y una hija es una hija, al final cada uno allá con su vida", declara Raquel Bollo, asegurando que, si supiese los motivos de la tonadillera para no asistir a la boda de su hija, tampoco los contaría.

Isa Pantoja y Asraf Beno Instagram

La diseñadora ha vuelto a salir en defensa de Isabel Pantoja, desmintiendo que esté sola porque se lo haya ganado: "Nadie se gana nada. Yo no tengo que decir absolutamente nada en contra de ella. Yo la conozco y sé cómo es, todo el mundo tiene sus defectos y virtudes y a mí no me ha hecho nada malo, ha sido todo bueno. Que cada uno cuente la historia como le vaya". Para Raquel Bollo, más que amiga, la tonadillera es su comadre, "porque ella es madrina de mi hijo".

Con todo el clan Pantoja dividido, Jorge Javier Vázquez, padrino del enlace, ha publicado hoy una carta abierta a la cantante, para que recapacite y asista a la boda de su hija con Asraf el 13 de octubre. En el escrito, el presentador le ha tendido la mano a tener una última conversación, pudiendo llegar incluso a arreglar sus diferencias. ¿Habrá surgido efecto y la tonadillera sorprenderá en Sevilla acompañando a la joven en el día más importante de su vida?