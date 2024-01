Alma Bollo, muy tajante, sentencia a Isa Pantoja: "No me siento culpable de nada"

Isa Pantoja está atravesando por uno de los momentos más tirantes de su vida, familiarmente hablando. La joven no se habla con Isabel Pantoja y ambas están muy dolidas la una con la otra y parece ser que no va a producirse ningún acercamiento, ni por el pequeño Albertito, el nieto de la tonadillera. Con Kiko Rivera la relación también es nula. Ni él ni su madre acompañaron a la televisiva en el día de su boda con Asraf, siendo dos de las ausencias más sonadas del evento. Tanto es así, que Jorge Javier Vázquez ocupó el lugar que tendría que haber tenido el DJ y llevó a la prima de Anabel Pantoja hacia al altar.

Más allá de su núcleo familiar, Isa Pantoja tampoco se lleva bien con el clan Bollo al completo. La relación entre ellos se dinamitó por completo a raíz de la participación de Asraf, Alma y Manuel en la pasada edición de "Supervivientes". Desde entonces, la hija de Isabel Pantoja y la familia de Raquel han protagonizado algún que otro desencuentro y se han dedicado multitud de acusaciones y reproches antes las cámaras.

Asraf y Alma Bollo discutiendo en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Tras unos meses de tregua, Alma Bollo ha vuelto a pronunciarse sobre Isa Pantoja durante la fiesta "Con mucho acento" en Sevilla. La hija de Raquel Bollo, sin pelos en la lengua y tajante, ha sentenciado nuevamente a la hermana de Kiko Rivera a raíz de la participación de Asraf en "GH Dúo". Sobre si tiene un concursante favorito, la joven ha sido muy clara: "Lo estoy viendo, he caído, y no sé, solo puedo decir que me encantan Lucía y Mayka, pero no voy a hablar de Asraf".

Con esta frase, Alma Bollo ha dejado bien claro que no ha habido ningún tipo de acercamiento y la relación con Isa Pantoja es "inexistente". "Ella y yo no teníamos una relación de hablar todos los días. Simplemente es verdad que estamos ahí, si coincidíamos "qué tal" o cuando ella me ha escrito para que la ayude con la universidad, ahí he estado, pero ahora eso no lo hay", ha explicado sobre el asunto.

"La relación es inexistente. Después de "Supervivientes", cada uno tira para su lado. Al final yo he estado fuera, yo no he vivido nada, no me siento culpable de nada, simplemente ella ha tirado para lo que le duele y yo tiro para lo que me duele", ha zanjado Alma Bollo sobre Isa Pantoja. ¿Le responderá públicamente la hija de la tonadillera y volverá a avivarse la guerra entre ambas?