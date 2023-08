La verdad por la que Alma Bollo oculta a su novio (y no es la que piensas)

Alma Bollo lo ha pasado muy mal desde que regresase de la isla perdida de Honduras en la que concursó en ‘Supervivientes’. La salud le ha estada jugando muy malas pasadas, porque el diagnóstico que le arrojase luz sobre lo que le sucedía no llegaba y así no podía iniciar ningún tratamiento certero con el que recuperar el bienestar. Algo parecido sienten sus fans al no poder poner cara a su novio, pues saben a la perfección que el corazón de la hija de Raquel Bollo está ocupado por un nuevo amor, pero esta se mantiene firme a la hora de protegerlo de miradas ajenas. Y es que quiere protegerle hasta tal punto, que poco o nada se sabe sobre él. Algo que le han reclamado sus seguidores una vez más.

Alma Bollo Instagram

Ya más recuperada de sus problemas estomacales, Alma Bollo no ha tardado en retomar sus planes de verano y disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. En su mente durante el concurso han pasado muchas cosas que quiere experimentar, nuevos sabores que probar y otros viejos que volver a sentir. Pero, sobre todo, sabía con quién iba a disfrutarlos. Entre ellos está su novio, ese al que no pone rostro ni del que se pronuncia casi. Hasta ahora. Y es que las presiones de sus fans de Instagram por conocer más detalles sobre él le han obligado a tomar la palabra y explicar por qué ha decidido que esta relación va a quedar en privado.

El último yerno que se le ha conocido oficialmente a Raquel Bollo es Juan José Peña, el joven que además le hizo abuela muy joven. Pero, desde este, no ha vuelto a formalizar ningún romance y todas las conquistas que se le han atribuido no han llegado a convertirse en oficiales. Quizá el joven que ahora ocupa su corazón sí que ha tenido algo más de relevancia en sus redes sociales, pero tan mínima que solo ha servido para crear aún más interés. De hecho, todavía no ha mostrado su cara en Instagram y no le mentó en su estancia como superviviente. Silencio máximo. ¿Por qué? Por fin lo ha aclarado.

Juan José Peña, ex de Alma Bollo, y Raquel Bollo Gtres

“Mi pareja se llama Miguel. No sale en fotos conmigo porque no quiere. No quiere que nadie le conozca. Considera que, si sale en alguna foto conmigo, es una forma de exponerse y no le apetece”, se ve obligada a responder. Resulta que no es ella quien desea mantener a su chico bajo un velo de secretismo, sino que es decisión de él para evitar dar el salto a la fama y perder su preciado anonimato.

Alma Bollo y novio Instagram

Pese a estas precauciones, la influencer ha terminado por ofrecer algunos detalles más sobre cómo es: “Para él, el verano es importante porque trabaja en conciertos, montándolos, la barra y tal. Ahora vamos a Estepona por trabajo de él y le voy a ayudar”, detalla Alma Bollo, que quizá haya dado demasiados detalles si quiere que su pareja siga alejado del foco mediático, pues no solo ha dado su nombre, su profesión y dónde estará trabajando próximamente, sino que encima le acompañará para dejar claro quién es.