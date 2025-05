Alma Bollo envía un mensaje a Isa Pantoja en la recta final de su embarazo

Isa Pantoja se encuentra contando los días para dar a luz a su segundo bebé, el primero con Asraf Beno. En la recta final de su embarazo, la hija de la tonadillera ya ha preparado su maleta para cuando tenga que ingresar en el hospital.

A pesar de su avanzado estado de gestación, la prima de Anabel Pantoja no ha dejado al lado sus compromisos profesionales y continúa acudiendo a su trabajo en "La familia de la tele" como colaboradora.

Alma Bollo le envía un mensaje antes de dar a luz

Alma Bollo, con la que mantiene una cruzada desde que participó en "Supervivientes" en 2023 con Asraf Beno y su hermano Manuel, ha reaparecido ante las cámaras y ha desvelado cómo lleva su nueva vida lejos de la pequeña pantalla.

Alma Bollo, ilusionada con sus proyectos, deja Sevilla por amor Europa Press

"Ahora mismo estoy trabajando muchísimo en redes sociales, que al final es a lo que yo me dedico y estoy deseando ya terminar mi carrera, que ya por fin creo que se va a dar. No para ejercer, porque no voy a hacerlo, pero para poder empezar otra que quiero hacer", ha explicado la hija de Raquel Bollo sobre el momento que atraviesa y sus aspiraciones profesionales.

Además, Alma está centrada en su nueva casa que ha comprado junto a su pareja Miguel. La influencer abandona Sevilla "por amor" y se encuentra inmersa en en su nuevo hogar.

El 16 de agosto, la hija de Raquel Bollo dio a luz a su segundo hijo, el primero con Miguel. La joven ha reconocido que lleva "muy bien" la maternidad "creciendo a pasos agigantamos", pero a veces desearía "parar el tiempo", aunque aseguraba que lo más importante de todo es que "estén bien y sanos". Tras estas declaraciones, le ha enviado un mensaje a Isa Pantoja en la recta final de su embarazo. Muy sincera, Alma Bollo desea "vaya bien y que todo salga bien".

Raquel Bollo recrudece su guerra con Isa Pantoja

"Yo lo que no haría sería hablar mal de mi familia y de mi madre lo haría en privado, siempre", ha sentenciado Raquel Bollo tras ser preguntada por la hija de la tonadillera.