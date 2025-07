Sebastián Yatra aclara su relación con Lola Índigo tras sus comentadas fotografías en Ibiza

Sebastián Yatra y Lola Índigo acapararon todos los titulares a finales del mes junio tras ser pillados en un yate de lujo disfrutando de las playas de Ibiza. En ese momento, Aitana, ex del colombiano, también se encontraba en la isla celebrando su cumpleaños con su círculo más cercano, entre los que se encontraba Plex, su nueva ilusión y con el que confirmó su relación tras los festejos por su aniversario.

Yatra rompe su silencio

Las imágenes de Yatra y Lola Índigo hicieron saltar todas las alarmas sobre una posible relación entre ambos. El artista, más de quince días después, ha reaparecido en Madrid durante la fiesta de presentación de la nueva fragancia de Azzaro, "Forever Wanted Elixir", de la que es embajador, y se ha sincerado sobre su relación con la cantante granaína.

Lola Índigo y Sebastián Yatra, de fiesta en un yate en Ibiza Gtres

Con una sonrisa, Sebastián Yatra ha desmentido que entre ellos exista una relación sentimental. "Amiga, amiga, amiga, amiga, muy amiga", ha explicado el colombiano, sin querer entrar en más detalles de su actual situación.

Una buena etapa

Radiante, el artista ha confesado que se encuentra en un buen momento, inmerso en su nueva gira por España. "Estoy feliz. Arrancamos en Murcia hace tres días el 'Entre Tanta Gente Tour' y fue una locura. Es un show que está armado muy interactivo con el público, entonces eso está hermoso. La energía fue brutal y no doy la hora ya de hacer el segundo show en Tenerife el 20 y bueno, ahí vamos a estar por toda España, así que...", ha expresado Sebastián Yatra.

Sobre sus planes de verano, ha desvelado que "lo más importante es la gira, para mí trabajo no se siente como trabajo, la verdad es que me lo estoy gozando, pero también en algún momento voy a descansar", señalando que será en "agosto" cuando no tenga compromisos profesionales.

Muy sincero, Yatra ha reconocido que "lloro en muchos momentos de mi vida, no tengo que estar triste para ser una persona que llora. Hay momentos en la vida de tristeza y de felicidad pero todas son emociones pasajeras", confesando que la última vez que lloró fue "el otro día en un show, en México. En México lloré porque un chico me contó su historia como de amor de lo que le estaba pasando y ver cómo esa verdad, cómo le salía a él y cómo se abría esas cosas tan emocionantes".