Así se ha enterado Isabel Preysler de la muerte de Vargas Llosa: “Está en shock”

La muerte de Mario Vargas Llosa ha pillado a todos por sorpresa, aunque ya había voces que alertaban de que su salud e venía resintiendo en los últimos tiempos. Sus hijos lo negaban y subrayaban que su padre estaba en la flor de la vida, pero dos semanas después de soplar las velas de su tarta por su 89 cumpleaños, ha perdido la vida. Patricia Llosa, su mujer, así como sus hijos, han estado a su lado en todo momento, acompañándole en sus últimas horas. La noticia ya ha llegado a Isabel Preysler, quien fuese su pareja durante casi 8 años.

La socialité y el escritor terminaron muy mal después de que rompiesen su romance en 2022. Él regresó a Perú para estar al lado de su mujer y sus hijos, quienes le perdonaron lo que hizo con la madre de Tamara Falcó. Desde entonces la filipina era para ellos su enemiga pública y para los peruanos una mancha desagradable en el impecable historial del Nobel de Literatura. Obvian el amor que un día se tuvieron. Ese que ahora mantiene a Preysler en shock, tal y como se acaba de dar a conocer desde su entorno más cercano.

Isabel Preysler no esperaba el final de Mario Vargas Llosa

La socialité ya ha enterrado a otros maridos y exparejas, pero no esperaba que Mario Vargas Llosa estuviese tan delicado de salud. Una neumonía ha resultado fatal para él, tal y como finalmente se ha desvelado. Una trágica noticia que Isabel Preysler ha recibido cuando se encontraba en un “reencuentro” familiar en su domicilio con Tamara Falcó y Julio José Iglesias. Estaban dispuestos a celebrar, como así llegaron a presumir en sus redes sociales con una fotografía que, de saber lo que sucedería horas después, seguramente no habrían compartido.

Vargas Llosa ha tenido últimamente una historia con Isabel Preysler sin final feliz pero con una consecuencia positiva y es que la relación con Patricia su mujer se ha restablecido con nuevo ímpetu J. L. Cereijido Agencia EFE

Desde que conoció el fatal desenlace, Isabel Preysler ha decidido apagar su teléfono móvil y permanecer incomunicada para el mundo. No atiende a las llamadas, no responde mensajes y no quiere escuchar a nadie. Menos aún a la prensa. Aunque su final con Mario Vargas Llosa fue muy doloroso para ella, especialmente por las formas, seguía teniendo sentimientos hacia él, aunque se entremezclaban con el rencor y la pena. “Se ha enterado por una persona que la ha llamado y se ha quedado en shock. Aunque llevaban más de dos años sin relación se ha entristecido mucho con la pérdida, no se lo esperaba”, desvelan desde ‘TardeAR’.

Lo más probable es que Isabel Preysler no esté presente en su último adiós, por respeto a la viuda de Mario Vargas Llosa y sus hijos, con los que no terminó tampoco nada bien. La familia, por expreso deseo del Nobel, se despedirá de él en la más estricta intimidad y no habrá ningún acto público ni oficial para honrar su memoria. Ha muerto en Lima, rodeado de sus seres queridos y en paz. Desde Madrid le recuerdan, pero lo harán en silencio, sin acaparar un protagonismo innecesario y sin intención de desviar las miradas al auténtico protagonista.