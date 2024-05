Álvaro Morte, multipropietario: compra cuatro casas en tres años

El actor Álvaro Morte vive su mejor momento profesional después de su exitoso papel de "El Profesor" en la serie de Netflix, "La Casa de Papel". "Perder el anonimato, no solo en tu país sino donde vayas, es algo muy grande. No puedo negar que en algunos momentos, en cosas cotidianas, me gustaría ser anónimo”, ha confesado el intérprete en varias entrevistas cuando le preguntan por cómo ha gestionado la fama.

Ahora llega al cine "Inmaculate", una thriller protagonizado y dirigido por Sidney Sweeney, la actriz de "Euphoria" y "Cualquiera menos tú" y con Morte como uno de sus protagonistas. Un papel que le llegó por sorpresa tras compartir mesa con Sweeney en los Premios GQ.

El éxito del actor dentro y fuera de nuestras fronteras le ha otorgado grandes beneficios que ha sabido invertir bien. Según informa la revista "Lecturas", el gaditano ha comprado cuatro viviendas. En 2022 compró junto a su esposa, la estilista Blanca Clemente, y madre de sus mellizos, León y Julieta, una vivienda en una de las localidades más exclusivas de Madrid. Un año después invirtió en otra ubicada en el centro de la capital y dos meses más tarde adquirió otros dos pisos en una urbanización de nueva construcción en Málaga.

La familia su gran apoyo

"Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras. Tienes todo el derecho de sufrir", comienza relatando el actor sobre su diagnóstico de cáncer, en un vídeo que se ha publicado en la cuenta de TikTok de la Cadena Ser (@la_ser) y que cuenta con 15.000 reproducciones y más de 400 "me gusta". Aseguraba Morte entonces que llegaron a decirle el tiempo que le quedaba de vida o que era posible que, incluso, perdiera una pierna. Su familia fue su gran apoyo.