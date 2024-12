Álvaro Muñoz Escassi, acusado de manipular pruebas para tumbar a Valeri

Mucho se ha hablado de la guerra mediática que ha separado a Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Menos de la que mantiene aún en la misma senda al jinete con Valeri Cuéllar, la mujer transexual con la que supuestamente fue infiel a la modelo y con la que tiene agendadas varias visitas a los tribunales. Por supuesto, esta vez sus encuentros no son por placer. Se han declarado la batalla, cruzándose demandas. Él le acusa a ella de un presunto delito de extorsión y amenazas, que les llevó a verse las caras a finales del mes pasado. Ella, por su parte, le señala como supuesto responsable de un delito de revelación de secretos. Los dos se acusan, enmarañan el entuerto y tienen la justicia atareada. Será un juez quien ponga orden y dicte sentencia sobre quién lleva la razón y quién sobrepasó los límites de la legalidad. Mientras esperan, ambos continúan con su vida, aunque no parece que estén disfrutando de igual modo. Sobre todo después de digerir lo sucedido en el juicio.

Valeri Cuéllar Cedida

Valeri ha tratado de hacerse oír a sus seguidores de Instagram, con los que ha establecido un vínculo de confianza. Su perfil es privado, así puede confesar por lo que atraviesa y los avatares de su lucha judicial contra Álvaro Muñoz Escassi sin miedo a sentirse juzgada. Así, este jueves ha acusado ante ellos al jinete de haber manipulado supuestamente las pruebas presentadas ante el juez. Una acusación muy grave que podría tener serias consecuencias para ella de ser falso, para él de ser cierto que ha mentido para hacer ajustar lo sucedido a su verdad. “Ya he visto las pruebas que presentó este señor contra mí y las comparamos con la conversación que yo tengo, que es la original, y ha manipulado las conversaciones, no las presentó completa y recortó. Presentó solo pedacitos de conversación que le convenía y no presentó conversación completa. No puso fecha de la conversación tampoco”, dejaba constancia pública de las supuestas irregularidades advertidas en las pruebas.

Story de Valeri Cuéllar, ex amante de Álvaro Muñoz Escassi Instagram

Álvaro Muñoz Escassi tendría como cometido en el juicio presentar pruebas que respaldasen que ha sido supuestamente extorsionado por Valeri. Para ello, en un primer momento quiso contar con la ayuda de su ex, María José Suárez, que encantada se prestó a hablar ante el juez y aclarar cómo la amante de su novio se puso en contacto con ella para abrirle los ojos y, de paso, decirle que si el jinete no le pagaba por sus servicios tendría que acudir a los medios a reclamarlo. Eso sí, la modelo tan solo iría a declarar con la condición de decir la verdad y parece que aquí terminaron discutiendo la expareja. Quizá al verse sin el respaldo de la versión de la ex Miss España, se haya visto obligado a recurrir a otras vías para hacer ver al juez que se sintió extorsionado y amenazado. Para Valeri, modificando las pruebas a su antojo, lo que considera, en su humilde opinión, que le saldrá caro: “Está para impugnación total, yo que no soy juez… lo veo así. ¡Qué fuerte!”.

Story de Valeri Cuéllar, ex amante de Álvaro Muñoz Escassi Instagram

Además, se le acusó de haber presentado esa conversación privada entre María José Suárez y Valeri Cuéllar sin el consentimiento expreso de ninguna de las dos participantes. Se trataría de pantallazos que Álvaro Muñoz Escassi consiguió que su ex le mandase en plena trifulca cuando la amante entró en escena. Ahora eso sería usado como prueba. Según la acusada en este proceso por supuesta extorsión, el jinete estaría mintiendo y habría modificado las pruebas para ajustarlas a la verdad que querría que el juez creyese.