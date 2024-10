Álvaro Muñoz Escassi desvela el cariñoso mensaje que le ha mandado María José Suárez

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez supuso un revés para la modelo, especialmente por las circunstancias que precipitaron su final. Después de tres años de relación, anunciaron su separación alegando vidas incompatibles, pero después la ex Miss España tiró de la manta y desveló la existencia de una amante, Valeri Cuéllar, una mujer transexual con la que el jinete había mantenido relaciones sexuales. Él no lo negó, había muchas pruebas, pero quiso proteger su imagen pública manteniendo que su relación era abierta, aunque la modelo fue la primera sorprendida. En medio de esto, él denunció a su compañera de juegos de alcoba por un supuesto delito de extorsión, mientras que ella le devolvió el gesto con su correspondiente demanda por presunta revelación de secretos. Este miércoles tuvo su primer cara a cara en los juzgados, pero quizá lo que más ha sorprendido de todo este entuerto ha sido el último movimiento de la modelo sevillana: le ha mandado un mensaje a su ex.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Gtres

Aunque en esta trifulca ella se puso irremediablemente de parte de Valeri, ahora parece que ha acercado posiciones con Álvaro. La mujer que le puso en preaviso de las andanzas de su novio respondía ante el juez por la acusación del jinete. Al día siguiente, él se ha sentado en el plató de ‘TardeAR’, en el que colabora, para dar detalles inéditos de lo sucedido en la sede judicial. No obstante, lo que no quiso guardarse fue el bonito gesto que tuvo su exnovia en un momento tan tenso para él, especialmente después de lo que le hizo y lo mal que está su relación desde entonces: “¿Sabes qué pasa? Quiero que la gente lo tenga en cuenta. María José y yo terminamos mal, pero me mandó ayer un mensaje muy bonito”, decía comenzándose a emocionar. Y es que, después de romper con Hiba Abouk definitivamente, aunque en buenos términos, ha aprendido mucho sobre la necesidad de alejar el rencor de su vida. Algo que le trae a la memoria cómo una vez perdió una relación estrecha con un amigo por no ceder en quién llevaba la verdad.

“Creo que la verdad da igual, lo bonito es cuando la gente tiene cosas bonitas. Y María José lo ha tenido. María José ha tenido un detalle muy bonito, no encallarnos en me ha hecho esto o lo otro”, destacaba públicamente Álvaro Muñoz Escassi el mensaje de ánimos que ha recibido de su ex y que le ha demostrado lo buena persona que es, una vez más. Y le reconoce además muy buen trabajo de sanación, después del dolor que ha tenido que atravesar por sus malas decisiones: “En el primer momento que tú pasas a ser feliz o que perdonas o aceptas, no le quitas la verdad a nadie. Yo sigo con mi verdad, pero los detalles bonitos, son bonitos. Ojalá haya muchos detalles bonitos en la vida”, lanza al cielo el jinete, que quizá espera que este gesto de María José Suárez sea el primer paso a un acercamiento. Aunque quizá su relación esté ya condenada en términos románticos, siempre han sido muy buenos amigos antes de que decidiesen probar suerte como pareja. Un punto a su favor para apostar de nuevo por la amistad, ahora que parece que las aguas se han calmado y hay lugar para el perdón sincero.