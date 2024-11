Álvaro Muñoz Escassi se la juega a María José Suárez delante del juez

La guerra mediática entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez ha podido llegar a su fin, pero no la judicial con Valeri Cuéllar. El jinete demandó a la que fuese su amante por un supuesto delito de extorsión y amenazas, mientras que ella hacía lo propio por un presunto delito de revelación de secretos. Con demandas cruzadas, sus cara a cara en los juzgados están aseguradas. El colaborador de Ana Rosa Quintana ha tratado de buscar ayuda en su exnovia para vencer a su enemiga, pero parece que no ha recibido la respuesta esperada, de ahí la última bronca que tuvieron y que acabó de malas formas. Él pedía a la ex Miss España que declarase ante el juez a su favor, algo a lo que ella no se negaba, pero sí a mentir por él. Si respondía a las preguntas en sede judicial, tan solo quería contar la verdad. Esto no le convencía a él, por lo que ha terminado por jugársela para salvarse en los juzgados de Plaza Castilla.

Álvaro Muñoz Escassi en la comunión de la nieta de 'El Turronero' Gtres

El jinete está empeñado en demostrar que Valeri le tenía amenazado después de compartir juegos de alcoba. Él estaba aún saliendo con María José Suárez, pero consideraba lícito esos encuentros a sus espaldas al escudarse en una relación abierta de la que ella no tenía constancia. Así se dinamitaron tres años de amor. En esos momentos de estallido su chica y su amanten hablaron. Se produjeron conversaciones que para él son clave en su acusación, por lo que no ha dudado en presentar el intercambio de mensajes mediante WhatsApp al juez, aunque se haya olvidado de pedirle permiso a la modelo previamente, como así mantienen desde ‘Informalia’. Unos pantallazos en los que se mostraría cómo Valeri supuestamente le reclama un dinero a Álvaro como pago de los servicios prestados, bajo la amenaza de que si no lo hace acudiría a los programas de televisión a tirar de la manta. Así terminó haciendo.

Desde el citado medio aseguran que Álvaro Muñoz Escassi no ha podido probar de otra manera las supuestas amenazas recibidas por Valeri. Ante la negativa de María José Suárez de prestar declaración y narrar las conversaciones que mantuvo con la amante de su pareja, finalmente él se habría visto obligado a traicionarla y mostrar al juez los pantallazos de una conversación en la que él no participó. Y lo habría hecho sin el consentimiento previo de las personas implicadas, lo que podría acarrearle más problemas añadidos. Incluso, en su anterior cita con la justicia, el jinete quiso escudarse en la versión de la modelo e invitó al juez a llamarla a declarar para que dijese lo que sabe. Aún no se ha producido este paso.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en "TardeAR" Telecinco

Por el momento, el juez no se ha pronunciado sobre la primera causa que enfrenta a Álvaro Muñoz Escassi y Valeri Cuéllar. Está escuchando las dos versiones enfrentadas y valorará si creer la parte acusadora al ver probada la presunta amenaza y extorsión o si, por el contrario, no ve indicios de delito y archiva el caso. Después le tocaría el turno a ella de demostrar que ha existido una supuesta revelación de secretos en un segundo round judicial, por lo que están condenados a verse en más ocasiones. Quien parece dispuesta a permanecer ajena a todo esto es María José Suárez, aunque su nombre sea constantemente mentado en sede judicial.