Amador Mohedano, sobre Fidel Albiac: "En la familia no gustó nunca porque con su llegada se derrumbó todo"

Han pasado dos años y dos meses desde que Rocío Carrasco diese un paso al frente y decidiese contar su verdad en televisión tras años de silencio, siendo el principal perjudicado a todos los niveles su ex y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores, aunque lo cierto es que toda su familia mediática se vio muy salpicada.

Amador Mohedano, Rocío Jurado, Fidel Albiac y Rocío Carrasco Mediaset

Uno de ellos fue Amador Mohedano, quien, a pesar de que en alguna que otra ocasión acudió a programas como el 'Deluxe', se ha ido manifestando semanalmente durante todo este tiempo en Youtube, más concretamente en el canal ‘CadenaJuanjoVlog’.

Cabe recordar que el hermano de Rocío Jurado contó en su momento cómo afectó a la familia la ruptura de Antonio David con su sobrina Rocío y la posterior llegada de Fidel Albiac a su vida: “La relación de ella con Antonio David nos dejó muy escarmentados. Rocío lo pasó muy mal en aquella época porque nosotros no estábamos acostumbrados a que alguien la familia se divorciase... Fidel no gustó nunca, y a mí no me importaría decir que el cayó bien desde el principio, pero no, porque con él todo se derrumbó”, ha comenzado diciendo.

Amador Mohedano hace su propio documental, 'Mi hermana del alma' Juanjo Vlog

“Nos contaban cosas y yo recibí en aquel momento llamadas... La gente del club de fans de Rocío Jurado han sido vecinos de Fidel desde que él era pequeño, y lo conocen muy bien porque son del mismo barrio. A nosotros nos avisaban de cómo era Fidel, y una artista muy conocida a mí me llamó para decirme cómo era el niño este... A él lo conocían en Sevilla, porque es del Tiro de la Línea, y muy buena fama no tiene esa zona... Es como si hablásemos de un barrio de Madrid en el que casi hay que entrar con pistola”, deslizaba entonces el ex de Rosa Benito con cierta prudencia.

“A la gente le extrañaba que Fidel tuviese un acercamiento con mi sobrina, pero ella se enamoró y ahí no se puede meter nadie, aunque nosotros nos hemos cansado de darle consejos, porque ella ya venía de una mala experiencia anterior”, expresó Amador, dejando claro que Rocío Carrasco no había tenido precisamente buena suerte con sus relaciones sentimentales.