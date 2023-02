Amador Mohedano cuenta cómo fue su despido de Telecinco y lo compara con el de Antonio David

Amador Mohedano permanece desde hace meses alejado del foco mediático y disfrutando de su tranquila vida en Chipiona. Eso no impide que el hermano de la fallecida de Rocío Jurado intervenga semanalmente en la plataforma que tanto le gusta desde que comenzase a emitirse el documental protagonizado por Rocío Carrasco: Youtube.

Amador Mohedano y Rocío Carrasco en imágenes de archivo FOTO: Mediaset

En esta ocasión, y durante la noche de este domingo, ha participado de nuevo en el canal CadenaJuanjoVlog para opinar sobre toda la situación actual de su hija, Rosario Mohedano, con Mediaset: “Yo siempre le dije que estaba en todo su derecho de defender su honor, y que no se preocupara ni de su madre ni de mí, porque en aquel tiempo Rosa estaba en ‘Sálvame’ y yo en ‘Myhyv’. La verdad es que a nosotros nos hicieron mucho daño todos los comentarios que hicieron estos cabrones (Sálvame), siguiéndola por todos los sitios y ridiculizándola todos los días...”, ha comenzado diciendo.

“Es que en cierta manera a ti te despidieron como a Antonio David, y de la noche a la mañana... fuera”, comenta el youtuber. “Es que fue así, pero yo no me puse en el plan de meterme en camisas de once varas. Yo cuando aquello tenía contratos mensuales, y en cada contrato tenía intervenciones semanales, dos o tres, y ya le había cogido el gustito al programa (Myhyv), pero por encima de todo quise que mi hija defendiera su honor porque a mi hija le estaban haciendo mucho daño y eso es muy complicado, y más para un artista que estaba buscándose su promoción”, explica Amador Mohedano.

El protagonista se ha deshecho en halagos hacia su hija, quien no lo ha pasado nada bien en los últimos años, y cuyo principal apoyo no es otro que sus padres, su marido, sus hijos, y, en definitiva, su familia.