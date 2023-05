Amador Mohedano sentencia como nunca a Fidel Albiac: "Solo le falta la metralleta"

Amador Mohedano continúa con su tranquila vida en Chipiona totalmente alejado del foco mediático, aunque lo cierto es que eso no le impide participar semanalmente en el canal de Youtube en el que colabora, que no es otro que en el de CadenaJuanjoVlog.

Después de hablarse en los últimos días en varios medios de comunicación sobre la "jugada maestra" de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que habría consistido en beneficiarse económica y públicamente de los casi dos años de las docuseries, desaparecer y ser testigos de la crisis de Telecinco, Amador Mohedano se ha manifestado al respecto.

"Son muchos los que le catalogan como una persona rencorosa, que se llegó a sacar la carrera de Derecho solo para hundir a Antonio David y para poner demandas sin parar, y que la serie de Rocío Carrasco en realidad era para hundir a los enemigos", comienza diciendo el youtuber, a lo que el ex de Rosa Benito responde lo siguiente: "Este Fidel, o ser de luz, como así le llamáis, convence a la gente con mucha facilidad porque su madre le ha parido así, con una forma que es que tiene que aprovecharse de las cosas, y seguir esa línea, que no es otra que la popularidad, el famoseo y todo eso. Fidel no es que sea rencoroso, es que le falta la metralleta. La actitud de él es a ver con quién se puede meter, como sacar trapos sucios, y eso es lo que hay", expresa.

"A mí lo que me interesa es el corazón que tenga, y tiene un corazón podrido para permitir tantas cosas", concluye Amador con respecto a este asunto.

Cabe recordar que no es la primera vez que el hermano de Rocío Jurado da su opinión públicamente sobre el marido de su sobrina. De hecho, si no lo hace con mayor frecuencia o de forma más clara, es para evitar posibles problemas legales, ya que por todos es sabido el modus operandi del abogado.