La sospechosa llamada de Fidel Albiac a Diego Arrabal tras el día clave de Rocío Carrasco

Diego Arrabal ha vuelto a protagonizar un nuevo momento a destacar en su canal de Youtube. El paparazzi ha contado que el pasado viernes, justamente un día antes de que Rocío Carrasco cumpliese cuarenta y seis años, este se trasladó hasta Hinojosa del Duque, localidad situada a 90 km de Córdoba. Allí desfilaba la hija de Rocío Jurado, quien no concedió ningún tipo de declaración a los medios de comunicación que allí se dieron cita.

Al parecer, Carrasco se libró de la prensa entrando por la puerta de atrás, precisamente para evitar hablar con ellos. Un gesto muy criticado por el propio Arrabal, quien aseguró que 'la más grande', siendo quien era, siempre había tratado a los medios de la mejor manera: "Qué maleducada eres", deslizó desde el citado lugar.

Además, el youtuber ha confesado que fue el sábado 29 de abril cuando, de forma inesperada, recibe la llamada de Fidel Albiac.

“No daba crédito. Me puse a mirar el teléfono y no sabía qué hacer… ¿y sabéis lo que hice? No coger el teléfono, pero no por nada, sino porque yo las cosas las hago a la cara. Yo las cosas las digo con gente de testigo porque los tiempos han cambiado. Fidel está acostumbrado a llamar. Ha llamado en infinidad de ocasiones a programas, periodistas, colaboradores. No sé para qué me llamó, me imagino que no sería para felicitarme. También a lo mejor la llamada era para disculparse. Pero como él sabe que yo tengo un canal y él vio el video, yo lo invito públicamente a que llame al canal y que públicamente me diga lo que me tenga que decir”, aseguró, haciendo hincapié en que nunca antes había mantenido una conversación con el abogado.