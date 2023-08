Amaia Montero reaparece en redes sociales con su hermana

Amaia Monteroha reaparecido en sus redes sociales y lo ha hecho junto a su hermana Idoia. La cantante aparece con muy buen aspecto tras su ingreso hospitalario el pasado mes de julio. Durante diez días, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh permaneció ingresada en la UCI tras una complicación en una intervención de su mano. "Nada alarmante", decían fuentes cercanas a la intérprete de "Quiero ser". La realidad, en cambio, pareció ser otra.

Ya en 2022, la diva del pop causaba preocupación entre sus seguidores tras la alarmante foto subida en su perfil de Instagram en la que se veía su deteriorado aspecto físico. Nada que ver con la imagen reciente que la artista ha compartido hoy. "Si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida", escribía junto a la foto en blanco y negro. Posteriormente se publicó queAmaia había sido ingresada tras sufrir un fuerte episodio de ansiedad y estrés.

Amaia Montero Instagram

Durante este tiempo, la familia ha sido el principal apoyo de la cantante, en especial su madre, Pilar Saldías, y su hermana Idioia. Junto a ella protagoniza su último story, que titulan "Sisters" y junto al que suena el tema "Mi persona favorita" de Alejandro Sanz y Camila Cabello.

"Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto", ha sido su última publicación.