Amaia Salamanca: "Me tiro de cabeza a todos los retos"

Amaia Salamanca ha sido nombrada este año madrina de Rosa Market, un mercado solidario con fines benéficos en la lucha contra el cáncer de mama, organizado por Solán de Cabras junto a la Asociación Española Contra el Cáncer.. Durante los días 18 y 19 de octubre ha estado abierto este espacio habilitado para la especial ocasión con puestos de toda índole: moda y complementos, joyería, decoración y gastronomía.

Junto a Isabelle Junot, Pepe Barroso e Isabel Jiménez, la actriz inauguró el Rosa Market el 17 de octubre y LA RAZÓN habló en exclusiva con ella sobre esta bonita iniciativa, la importancia de la salud mental y sus nuevos proyectos profesionales. «Me parece una iniciativa maravillosa. Estoy encantada de que hayan vuelto a contar conmigo para amadrinar Rosa Market para conseguir dinero y poder ayudar a las pacientes de cáncer de mama a través de un teléfono de ayuda, tanto para las pacientes como para los familiares. Encantada de poder aportar mi granito de arena ya que, más allá de la ayuda económica, lo más importante de esta iniciativa es dar visibilidad y concienciar sobre esta enfermedad», expresa Amaia Salamanca, emocionada.

Amaia Salamanca en el Rosa Market Cedida

«Últimamente le estamos dando mucha visibilidad a la salud mental y con este teléfono 24 horas siempre va a haber alguien que los pueda atender. Es muy importante este apoyo para todas aquellas personas que tengan dudas o se sientan desorientadas y sobrepasadas por el diagnóstico», explica la actriz, poniendo el foco en la salud mental de los pacientes y de su alrededor. «No es solo la prevención y la búsqueda de tratamientos. Al final, cuando sucede, es importante saber que tienes apoyos ahí y que no estás sola. Esto tiene mucho que ver con la salud mental y que tanta importancia se está dando hoy en día».

Amaia reconoce que, aunque ahora mismo esté en un buen momento vital, ha tenido que pedir ayuda profesional en su carrera profesional porque le ha afectado a nivel psicológico la sobreexposición. «Llega un momento en que es difícil de llevar y asimilar, y más ahora con las redes sociales, sobre todo cuando la fama te llega temprana como a mí, que empecé con 20 años a trabajar y no tenía la madurez que tengo ahora, aunque todavía no me siento preparada para muchas cosas. A veces se habla de ti y se especula de ciertas cosas, y eso es muy duro. En su día no le di la importancia que merecía y debería haber acudido antes a alguien que me ayudara. Ahora sí está mucho mejor visto y ha dejado de ser un tabú y me gusta decirlo abiertamente, que sí lo he necesitado y ese apoyo me ha venido muy bien», confiesa con orgullo.

Está en un buen momento, «muy feliz» y sin parar de rodar y de encadenar un proyecto con otro. En breve saldrá su primera película de terror y está de lo más emocionada por ver el resultado del film. Para ella este trabajo ha sido un reto, como reconoce a este periódico. «No había hecho nunca terror, pero me encanta tirarme de cabeza a todos los retos e ir cambiando de un lado a otro, me gusta ir cambiando de género e intentar abarcar lo máximo posible. Ha sido una experiencia muy positiva, de todo se aprende y, aunque tienes ese miedo inicial, ese dolor de tripa te hace estar agarrada al proyecto», explica. Muy agradecida por todas estas oportunidades, asegura que está muy bien «en todos los aspectos».

Ahora se ha propuesto estar detrás de las cámaras y uno de sus mayores sueños sería dirigir su propia película. «Acabo de hacer un corto en el que también he estado más detrás, como directora ejecutiva y en dirección. Estoy dando pinceladas poco a poco para ver cómo sería. Si yo pudiera, me gustaría hacer películas como Tarantino. Tengo esas ganas y efervescencia de querer hacer algo como directora, pero me cuesta mucho encontrar qué quiero contar y eso es muy importante. Eso es todavía lo que me mantiene en la búsqueda», desvela.