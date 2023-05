Amelia Bono y Manuel Martos se comen a besos en París en el aniversario de su reconciliación

“Estamos muy felices. Estamos muy bien y ahora mejor aún”. Con estas palabras confirmaba Amelia Bono, en junio de 2022, que ella y Manuel Martos se habían dado una segunda oportunidad, menos de un año después de haber anunciado su separación. “Por supuesto”, respondía el hijo de Raphael cuando le preguntaban si la madre de sus hijos era “la mujer de su vida”, reafirmando así que todos volvían a ser una familia.

Justo cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de esa esperada reconciliación, la influencer y el músico han viajado hasta París acompañados de sus cuatro hijos, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime; y disfrutaron de varios días en la ciudad del amor. Amelia Bono y Manuel Martos no escatimaron en muestras de cariño y se comieron a besos frente a lugares emblemáticos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. Aunque visitar el Louvre o pasear a orillas del Sena son planes irresistibles para cualquiera, el matrimonio también pensó en los pequeños de la familia y los sorprendieron con una escapada al parque temático de Disneyland, donde, a juzgar por las imágenes publicadas en sus redes sociales, vivieron experiencias que nunca olvidarán. “Esto no es un adiós, es un hasta pronto. No hemos podido disfrutar más”, señala la hija del exministro.

Eso sí, tanto paseo y plan por París agotó a Amelia Bono, que compartió una divertida fotografía en la que aparece durmiendo en el aeropuerto mientras espera el avión de vuelta a España: “Acabaron conmigo”.

De esta forma, Amelia Bono y Manuel Martos confirman que su reconciliación está más que consolidada, aunque no han parado de hacerlo en el último año. La pareja acostumbra a planificar diferentes escapadas y comparten sus recuerdos a través de las redes sociales, haciendo las delicias de sus seguidores y su familia, encantados con que hayan retomado su relación.