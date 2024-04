La amiga íntima de Isabel Pantoja, captada por las cámaras en su último concierto en Madrid

Este fin de semana tuvo lugar el esperado concierto de Isabel Pantoja en la capital. Después de casi cinco años de espera, la tonadillera regresó a Madrid para darlo todo en un espectáculo lleno de apariciones especiales así como de encantadoras sorpresas. En plena actuación junto a Naiara, ganadora de “Operación Triunfo”, Isabel Pantoja llamó a su sobrina Anabel para que las acompañara y protagonizara con ellas un baile de “TikTok” que no ha tardado en hacerse viral.

Tal ha sido el impacto de la intérprete de “Marinero de luces” que se sigue hoy hablando de esta completa actuación, y no solo por algún que otro dardo que le pudo haber lanzado Terelu Campos. Este martes Leticia Requejo ha desvelado en “TardeAR” una de las imágenes más esperadas de todas: la de Mariló de la Rubia. La identidad de Mariló se dio a conocer hace apenas un mes, cuando una conocida revista del mundo del corazón la captó en compañía de Isabel Pantoja. No tardaron en llegar los datos sobre la desconocida mejor amiga de la tonadillera, como que es gerente en una clínica de oftalmología en Córdoba o que ha estado en los momentos más complicados de su amiga.

Mariló ha tenido, desde el momento en el que su nombre saltara a los focos, un trato con la prensa impecable, pese a que no haya soltado prenda sobre Isabel Pantoja. Pero no por ello se esconde o evita ir a los eventos de su buena amiga: “Quiero que veáis unas imágenes en primicia de una persona que no quiso perderse este concierto y que literalmente lo dio todo. Se trata de Mariló”, comenzaba diciendo la colaboradora del espacio dirigido por Ana Rosa Quintana. “Estuvo en tercera fila con el resto de amistades de Isabel Pantoja”, prosiguió comentando y, a diferencia de lo que se podía llegar a esperar, “lo dio absolutamente todo, estuvo casi todo el show de pie, bailando y siendo fan número uno”.

Mariló de la Rubia, amiga íntima de Isabel Pantoja Mediaset

La íntima de Isabel solo había sido vista en el hotel en el que se alojaba la tonadillera, pero no hubo rastro de ella ni a la entrada ni en la alfombra roja. Sin embargo, esta imagen deja totalmente claro que apoyará a la cantante siempre que pueda tanto en sus eventos como en su vida personal.