Ana María Aldón, acusada de romper un matrimonio: "Es una interesada del amor"

Ana María Aldón está atravesando una época muy dulce en el terreno sentimental después de su polémica separación con Ortega Cano. La diseñadora de moda, seis meses después de divorciarse del torero, ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor al lado de Eladio, el hombre que le ha devuelto la sonrisa y del que se ha enamorado perdidamente. Pero estos inicios tampoco están siendo fáciles para ambos y la televisiva ha tenido que hacer frente a algunos rumores de infidelidad por parte de su nueva pareja, hombre en el que confía plenamente. Una semana después de publicar su primera fotografía de pareja oficial en "Instagram", Aldón volvía a enfrentarse a duras acusaciones sobre ella en "Fiesta", programa en el que colaboradora, relacionadas, ene esta ocasión, con Juan Montiel, la pareja que tuvo antes del diestro.

Antonio de la Puerta, íntimo de su expareja, declaró que Ana María Aldón"es una interesada del amor. Las relaciones que ha tenido han sido buscando su popularidad. Rompió el matrimonio de Juan Montiel, del gran maestro de los banderilleros. Y a Juan le dolió mucho que lo dejaran para irse con el maestro. Vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba y ahí está, gracias al maestro. Ella quería aspirar a más, y a través del maestro, ella se ha hecho ya la grande, la diva, acaparando todas las portadas de revistas, de televisiones, aprovechaba al maestro para hacerse una gran diseñadora, una gran colaboradora de televisión".

Ana María Aldón y Ortega Cano Jesus Briones GTRES

"Me da mucho coraje que se llegue por beber de la fuente de otro. Si no llega a ser por esta relación con el maestro, ¿quién es? A lo mejor llega esta pareja nueva, este chico de Madrid anónimo... A lo mejor está enamorada de él, pero...las dos relaciones que yo te he dicho han sido por interés", acusaba Antonio de la Puerta. Al escuchar esto, Ana María Aldón explotaba contra el amigo de su expareja y cargaba duramente contra él. "¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? ¿En qué momento tú y yo hemos intercambiado alguna palabra? Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años. ¿Qué quieres?", comenzaba preguntándose la colaboradora. "Que te da coraje, pues jódete, es lo que hay. Solo me falta que ahora con la fortaleza que tengo encima vengas tú que eres un total desconocido para mí y yo para ti, hablar. Solo te digo que me das pena, me das mucha pena, me has dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo", zanjaba, muy molesta, Ana María Aldón, asegurando que, si ella trabaja en televisión, es porque se lo ha ganado por mérito propio.