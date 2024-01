Ana Obregón por fin cuenta toda la verdad sobre el dinero: "Jamás he dicho que todas las exclusivas fueran para la fundación"

Ana Obregón ha sentido la necesidad de entrar en directo en "Y ahora Sonsoles" para dar las explicaciones correspondientes sobre la polémica en la que se ha visto envuelta por el dinero de la Fundación Aless Lequio. Muy triste por la situación por la que está atravesando, la actriz ha escogido el magacín de Antena 3 porque, según ella, son los únicos periodistas en contrastar las informaciones y "hacer periodismo digno".

"Estoy muy triste porque es algo que era para honrar a mi hijo y cumplir su deseo. En mayo de 2020, fue la fecha en la que mi hijo falleció y uno de sus deseos, aparte de un libro que no pudo terminar, era que todos los derechos de autor fueran a la fundación que quería crear", ha comenzado explicando Ana Obregón. Tras esto, ha explicado de dónde vino el dinero para crear la Fundación Aless Lequio: "En diciembre de 2020 hice una exclusiva en "¡Hola!", donde dije que utilizaría el dinero para crear la fundación de mi hijo. De lo que me pagaron, pagué a Hacienda y lo que me quedó estaba en mi cuenta esperando para crear la fundación. La fundación no se constituye hasta 2021".

Ana Obregón entra en directo en "Y ahora Sonsoles" para explicar lo ocurrido con el dinero de la fundación Antena 3

Además, Ana Obregón ha vuelto a negar que dijera que todo el dinero de las exclusivas fueran para la fundación." En 2022 hice otro posado para "¡Hola!" y directamente fue a la fundación. Jamás he dicho que todas las exclusivas fueran para la fundación. Me dedico en cuerpo y alma, muchas horas durante el día. Mi familia ha donado todos los muebles del despacho de mi padre y es a lo que me dedico, a eso y a cuidar de Anita", ha sentenciado sobre el asunto.

Respecto al dinero del anticipo que recibió por parte de la editorial por "El chico de las Musarañas", Ana Obregón ha explicado que "cuando yo negocié el contrato, lo principal que quería es que los royalties fueran altos para que pudiera donar a la fundación. No pasan por mí. Ha habido un anticipo, por supuesto, pero lo que no puedo decir es la cantidad porque es confidencial".

La actriz ha querido dejar muy claro en "Y ahora Sonsoles" que "todo lo que he prometido lo he hecho". "Solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita", ha sentenciado, muy triste sobre la polémica en la que se ha visto en vuelta desde que comenzó 2024.

A lo largo de su intervención, Ana Obregón ha reiterado que "tiene la conciencia muy tranquila". "He mantenido yo a mi hijo desde que nació hasta su entierro", ha asegurado la actriz. ¿Contestará Alessandro Lequio a la madre de su hijo por alusiones desde su programa en la cadena rival de Antena 3?