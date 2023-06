Ana Obregón tiene un mensaje (definitivo) para Alessandro Lequio

Desde que se hiciese público el proceso de gestación subrogada al que había recurrido Ana Obregón en Miami para traer al mundo a su nieta Ana Sandra, Alessandro Lequio ha procurado mostrarse siempre con un perfil bajo y hacer cuantas menos declaraciones posibles respecto al tema en cuestión. Sin embargo, Ana Obregón daba una rueda de prensa esta misma semana en España para presentar ‘El chico de las musarañas’ y no dudaba en lanzarle directamente un mensaje al conde: “Alessandro, ya te vale, que no sé qué te pasa porque hace un mes que no me escribes, pero en mi casa está tu nieta deseando conocerte”.

Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

“Eso no es cierto”, respondía Alessandro, en referencia al tiempo que llevaban ambos sin hablar. “Que mi nieta me está esperando… A mí me hace mucha gracia esto. Otra cosa es que yo quiera compartir con toda España lo que yo haga”, decía el colaborador de ‘El Programa de Ana Rosa’ un día después de las declaraciones de Ana. Además, hacía una crítica muy dura a la actriz respecto a la forma de recaudar dinero para la Fundación Aless Lequio, siendo el libro presentado una de las vías más directas: “Yo creo que está bien que todo el dinero que se genere sea para la fundación, pero también hay otras formas de generar ese dinero y creo que lo de la fundación es una disculpa", destacaba.

Alessandro Lequio con su hijo Aless Redes sociales

Y para mostrar lo mucho que quería a su familia, el italiano subía poco después a sus redes sociales una imagen inédita en la que aparece su hijo Aless con su hermana pequeña Ena, fruto de la relación del conde con María Palacios, tomada en mayo de 2018 en Nueva York, cuando el hijo de Ana estaba en pleno tratamiento contra el cáncer. Una fotografía que no estaba exenta de polémica por el supuesto mensaje que habría querido enviar Lequio a Ana Obregón.

Alessandro Lequio, Ana Obregón y Aless en Nueva York Instagram

Para calmar las aguas, hoy mismo, Alessandro subía otra fotografía junto a Ana y su hijo Aless en Nueva York también en 2018. Una declaración de intenciones que Ana Obregón recogía en su perfil con una imagen antigua de los tres para sellar la paz entre ambos y donde señalaba la importancia de la instantánea: “Juntos siempre”, comenzaba diciendo.

Ana Obregón, Alessandro Lequio y Aless Instagram

“Esta era la foto favorita de Aless. De hecho, el Instagram de su padre lo empezó el con esa foto. Lo que más me agradecía Aless es que siempre las puertas de casa estuvieran abiertas para que su padre estuviera con él. Entiendo todo el revuelo mediático que se ha montado. Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero a todos os quiero decir que los tres estuvimos, estamos y estaremos juntos para siempre. Por nuestro hijo", sentenciaba la presentadora.