Ana Obregón le reprocha a Alessandro Lequio su actitud en directo y él la desmiente: "Eso no es cierto"

Ana Obregón ha presentado hoy "El chico de las musarañas" en el Palace de Madrid ante centenares de medios y periodistas. A lo largo de la presentación del libro, la presentadora ha atendido a todos los profesionales de la crónica social de nuestro país y, en un momento, ha conectado en directo con 'El programa de Ana Rosa', donde se encontraba el padre de su hijo Aless escuchándola con atención.

La actriz, nada más conectar con el espacio de Telecinco, le ha enviado un cariñoso mensaje a Ana Rosa por su regreso a la televisión tras haber superado un cáncer de mama. Y como era de esperar, Ana Obregón le ha recriminado en directo a Alessandro Lequio que no recibe ningún mensaje de él desde hace un mes y que le está esperando para que conozca a su nieta Ana Sandra. Según ha comentado la presentadora, no sabe ni entiende lo que le ocurre al aristócrata con ella por su actitud y su postura de silencio. Aún así, ha vuelto a recalcar que Ana Sandra es su nieta y su familia y que está deseando conocer a su abuelo.

Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

Unas palabras que no han caído muy bien a Alessandro Lequio y que, en riguroso directo, ha desmentido. Según el colaborador de 'El programa de Ana Rosa', Ana Obregón está mintiendo sobre que no le ha escrito desde hace un mes. "Mi nieta me esta esperando... A mi me hace mucha gracia esto", ha comenzado diciendo el aristócrata. ""No es cierto", ha respondido categóricamente sobre la acusación de la presentadora. A lo largo de su intervención, ha vuelto a matizar que el libro no le parece una historia maravillosa, reiterando que, para él, es una "historia de terror". Después de esto, Alessandro Lequio ha querido aclarar que todo lo que piensa lo sabe también Obregón sobre todo lo sucedido: "Ana sabe perfectamente todo (lo que pienso) 2porque yo me caracterizo por algo, decir todo lo que pienso, sobre todo a la gente que quiero".