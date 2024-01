Ana Rosa responde muy contundente a Bertín Osborne: "Lo mejor es ponerse un preservativo"

El periodo de fiestas de navidad ha terminado oficialmente y este lunes Ana Rosa Quintana ha regresado a los platós de Telecinco para volver a coger el timón de “TardeAR”. Un esperado regreso en el que la actualidad mediática ha estado muy presente y uno de los temas que han tratado en el programa se centraba en el nacimiento del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

Y es que el cantante, gran amigo de Ana Rosa, ha hecho pública la decisión que ha tomado con respecto a su paternidad y sus obligaciones como supuesto progenitor del niño. El pasado miércoles en una entrevista concedida a la revista “Hola” Bertín mostró sin aspavientos cuales serían sus responsabilidades: “Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte”, relataba al medio en cuestión.

“Nos tendremos que hacer alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas. Pero no por nada, sino porque creo que es de justicia para todo mi entorno hacerlo (...) Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera. Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre”, estas palabras no han supuesto un duro varapalo para Gabriela Guillén, quien ha decidido dar un paso para atrás y negarse a la prueba de paternidad. Por su parte, la modelo y madre no quiere ni oír el nombre del hombre con el que mantuvo una relación. Como ha comunicado el portal “Informalia”, Gabriela no quiere ni coger el teléfono a Bertín y “no está dispuesta a hacerse ninguna prueba de paternidad ni siquiera para reclamarle lo que, por ley, como padre, le correspondería”.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne Fotomontaje La Razón

Ante estos últimos hechos, Ana Rosa ha querido ser clara en su opinión y ha subrayado que “para hacer eso, lo mejor es ponerse un preservativo. Quiero decir, que yo no sé, porque eso son cosas de adultos, pero ese niño no ha pedido venir al mundo y ya está en el mundo”, ha expresado sobre las declaraciones del cantante.

“Tiene todo el derecho a dudar de la paternidad, pero aquí han sido los dos irresponsables, Bertín por no poner los medios y ella por no poner los medios”, zanja la presentadora.