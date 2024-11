Anabel Pantoja explica por qué no le dará el pecho a su hija: "No soy una vaca"

Anabel Pantoja ha concedido una entrevista exclusiva a la revista "Lecturas" en la que se ha defendido de los que la acusan de comercializar con la niña que está a punto de nacer. La sobrina de Isabel Pantoja está a tan solo unos días de salir de cuentas y en este momento ha decidido "desmarcarse" del clan Pantoja. Sobre las confesiones de su prima, Isa Pantoja, sobre lo que vivió en Cantora, Anabel afirma que "no he querido ver nada de mi prima. Les deseo lo mejor a todos, pero necesito mirar por mi vida". Y añade que "no soy ni portavoz, ni defensora, ni apoyo ni desapoyo. Si mi prima, mi tío o mi primo me llaman, aquí estoy. No voy a unir, desunir, ni enlazar. ¡No soy quien!".

Sobre la proximidad del parto, la sobrina de Isabel Pantoja revela que David ya está con ella en Gran Canaria, esperando el momento del alumbramiento: "Hasta esta última semana he estado sola y he pasado miedo ciertas noches, tuve que hablar con David y decirle te necesito. Ha estado fuera por su trabajo, lo hace por nuestro futuro, pero yo le decía que se merecía que disfrutáramos juntos el último mes".

Montaje de Isabel Pantoja, su sobrina Anabel y su hija Isa Instagram / Telecinco

Anabel se ha sincerado también sobre sus emociones: "Lloro por cualquier cosa, estoy más sensible. Estar lejos de mi madre, de los míos... Me vienen bajones", reconoce. Además de sufrir algunos problemas de salud, como lumbago, y de haber cogido algunos kilos de más: "No me he echado a perder en el embarazo, me veo bien".

Sobre la relación que mantiene con su tía, Isabel Pantoja, la influencer afirma que: "Con mi tía está todo normal, todos esperando con muchísima ilusión. Igual que mi tía, toda mi familia".

En cuanto al parto, afirma que su pareja "estará en el paritorio, lo voy a necesitar para calmarme, también para que viva el nacimiento de su hija". Revela que su madre será su principal apoyo en el postparto: "Vendrá dos meses a ayudarme. Cuando se vaya, creo que será como una depresión posparto".

Y lo que sí tiene claro es que no le dará el pecho a la niña. "Por mi trabajo no podré estar aquí, quiero ser independiente y así David puede ayudarme por las noches". Y añade: "Quiero quedarme tranquila de que mi hija va a estar bien alimentada con biberones. Alguien dirá: 'Pues te sacas la leche y la congelas'. Pues no, no soy una vaca, ¿vale?", destaca.