De la lista vip de invitados al motivo por el que no se irá de luna de miel: todos los detalles de la boda de Susana Molina y Guille del Valle

Susana Molinase encuentra en la recta final de su carrera nupcial. El próximo 13 de junio, la influencer dará el "sí, quiero" a Guille del Valle, su pareja y socio empresarial, y su boda promete ser una de los grandes eventos de la temporada.

Desde que anunció su compromiso, la murciana ha hecho partícipes a todos seguidores de los preparativos de su gran enlace, protagonizando alguna de otra polémica por alguna decisión que ha tomado para su gran día, como la de no querer niños en su gran día. "La boda es de noche y no es una boda acorde para niños. Va a haber copas y fiesta, pero no empresa de entretenimiento infantil", explicó.

Uno de los eventos de la temporada

A menos de 48 horas de su gran día, Susana Molina se encuentra ultimando los últimos detalles para su gran día. La pareja dará el "sí, quiero" en Madrid y, de momento, se desconoce la iglesia elegida y la finca en la que tendrá lugar la posterior celebración.

La influencer ha confiado en Claro Couture para su vestido de novia. La firma sevillana es una de sus favoritas y siempre que tiene ocasión luce alguno de sus diseños. "Me ha dejado total libertad a la hora de diseñar su vestido, pero para mí ha sido fácil porque la conozco desde hace mucho tiempo y tengo claro cómo la veía de novia", desveló Bea Claro, una de las fundadoras de Claro Couture. "Es un vestido romántico, con detalles súper femeninos. Es un vestido fresh, ligero, sensual y muy muy novia".

El enlace cuenta con una larga lista de invitados vips y numerosos rostros conocidos acompañarán a Susana y Guille en el día más importante de sus vidas. Dulceida y Alba Paul, Nagore Robles, Madame de Rosa o Anabel Pantoja y David Rodríguez son algunos de los amigos que asistirán al enlace. Aunque la sobrina de la tonadillera no acompañó a su íntima amiga en su despedida de soltera por el Caribe, tal y como confirmó Susana sí asistirá a la boda: "Obvio que vienen los dos. En mi invitación están los dos y a mí me han confirmado los dos, así que obvio que vienen los dos".

Sin luna de miel

Tal y como ha desvelado la influencer, no se van a ir de momento de luna de miel por un importante motivo: no le apetece viajar en verano. "Me gusta mucho el verano aquí con mis amigos, me gustan mis planes", confesaba recientemente Susana Molina. Aún así, no descartan irse de luna de miel en enero, siete meses después de dar el "sí, quiero". Para ella, "es sagrado" pasar el verano aquí e irse juntos a Mallorca.