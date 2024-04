Anabel Pantoja se está haciendo de oro: su plan para jubilarse a los 37 años

Anabel Pantoja parece que ha terminado muy harta de la televisión, aunque no niega que se lo debe todo a este medio que le ha hecho crecer profesionalmente hasta convertirse en una influencer de renombre. Su afiliación al clan Pantoja y el ser el único miembro que se mantenía informaba y en contacto con todas las partes implicada le hizo ser colaboradora estrella de muchos programas, especialmente de ‘Sálvame’. También ganarse un puesto en los realities más punteros de nuestro país o de los formatos más novedosos. Pero quiso dejar atrás la pequeña pantalla para centrarse en las redes sociales, donde sus iniciativas le granjean jugosos ingresos. No obstante, ha regresado a Telecinco para ser colaboradora de ‘TardeAR’, aunque no se casa con la cadena, dando contundente titulares en otros medios sin rendir cuentas a nadie.

Así lo ha confesado en su última entrevista, concedida al podcast de Druni, donde ha puesto sobre el tapete cómo se está labrando un futuro inmobiliario tan estable que bien prometerle una jubilación. Pero sus planes no están puestos en un horizonte lejano, sino en algo que podría suceder ya mismo, pues ha sabido mover estratégicamente el dinero que ha ido amansando en televisión para poder continuando con su alto tren de vida sin necesidad de despeinarse. Y es que su plan de futuro es vivir de las rentas y no tener que preocuparse por trabajar en exceso, algo a lo que no termina de acostumbrarse.

“No es algo público, yo estoy invirtiendo en propiedades y eso es lo que va a hacer que yo me retire en mi pueblo, con mi bicicleta y sea feliz, porque al final las empresas suben y bajan como dice mi madre, pero el ladrillo siempre está ahí”, reconoce con firmeza Anabel Pantoja dónde invierte su dinero con la esperanza de que siga creciendo como hasta ahora. Su idea es emplazar su vida en Gran Canaria, concretamente en Arguineguín, donde se siente en su casa y donde ya sueña con emplazar su jubilación: “Mi empresa es esa, es mi futuro y mi jubilación”, se reafirma sobre cómo está dando forma a su vida para no tener mayores preocupaciones por cuestiones económicas que le mermen su disfrute.

Anabel Pantoja tiene los pies en la tierra y sabe que nada es para siempre. Aunque ‘Sálvame’ podría haber gozado de buena salud en las tardes de Telecinco, también le llegó su fin con 14 años en antena. Pero antes, gracias a los valores que le inculcó su madre y sus abuelos, ha sabido ser una “hormiguita” y protegerse para cuando llegasen “las vacas flacas”. Estas aparecieron el año pasado para muchos compañeros de programa, pero ella estaba a salvo por rentabilizar sus redes sociales con mucho arte e invertir este rendimiento en ladrillo. Aunque aún es pronto para poder jubilarse a sus 37 años, parece que su sueño no está tan lejos como podría creerse. Ya cuenta con numerosas propiedades, aunque la joya de su corona inmobiliaria está emplazada en Gran Canaria, donde continúan las obras de su mansión, que ya ha bautizado como ‘Villa Panto’ y que se ha convertido en su refugio cuando desea huir del foco mediático, lo que no puede hacer en Madrid, donde pasa largas temporadas por cuestiones laborales.