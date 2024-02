Alessandro Lequio lapida a Anabel Pantoja para ayudar a ‘Pinocho’ en su lucha

Alessandro Lequio se muestra últimamente muy rotundo a la hora de dar su opinión, aunque lo cierto es que ahí radica parte de su éxito en los platós de Telecinco. El conde italiano tenía como tarea este miércoles en ‘Vamos a ver’ hablar sobre la polémica demanda de paternidad presentada por Luis Vicente Rico, popularmente conocido como ‘Pinocho’, que asegura ser hijo de Bernardo Pantoja. Ante la muerte del protagonista, el joven ha tenido que solicitar judicialmente una prueba de ADN a la que sería su hermana, Anabel Pantoja, algo que no le ha gustado nada a la influencer. Pero la actitud de la sobrina de Isabel Pantoja ha llegado a molestar personalmente al colaborador, que ha llegado incluso a tacharla de “cruel” en la defensa de los derechos del joven a tener el apellido que le correspondería de probarse el parentesco con el clan Pantoja.

Pinocho Pantoja Oscar Carbonell cortesía

Los trámites en el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla están en marcha en este contencioso. ‘Pinocho’ ha hecho valer sus derechos al reclamar una prueba de ADN que demostraría que es hijo de Bernardo Pantoja, fruto de una relación secreta con su madre. Para ello, Anabel Pantoja debe acceder a dicha prueba, algo que no le sentó nada bien. Aunque públicamente no ha querido pronunciarse, sí que ha respondido a la controversia presumiendo de unión y preciosos momentos vividos con su padre, quizá para demostrarle al que sería su hermano que ella ocupó un lugar privilegiado en su vida. Es aquí donde entra a ‘matar’ Alessandro Lequio, que quiere poner a cada protagonista de esta historia en su lugar. Siempre desde su humilde opinión.

Aunque a él no le quepa ninguna duda de que el culpable de todo este entuerto es exclusivamente del hermano de la tonadillera, también criminaliza la actitud de su hija: “Lo que tiene que hacer esta señora es disfrutar de los buenos recuerdos que le dejó su padre. No necesita ser cruel con ‘Pinocho’. El padre de los dos no se comportó como un hombre. El único culpable de esta situación es su padre, que fue un cobarde”, comienza a disparar el colaborador desde el plató de ‘Vamos a ver’.

Alessandro Lequio Vamos a ver

Estaba muy alterado y es que parece que le ha molestado mucho la forma en la que se ha desplazado al joven al desvelarse su deseo de ser reconocido como hijo legítimo y llevar el apellido de su supuesto padre. “Lo que podría hacer esta señora es facilitarle la vida a ‘Pinocho’ y luego presentarle la factura de lo que se gastó en su padre, que lo hizo ella sola”, proseguía Alessandro Lequio en contra de Anabel Pantoja, aunque en este último comentario le reconoce su buen hacer. Y es que la influencer ha estado muy pendiente de la salud de su padre, especialmente en sus últimos instantes, cuando su diabetes comenzó a complicársele hasta el punto de terminar perdiendo la vida en Sevilla el pasado 22 de noviembre de 2022 a los 69 años.