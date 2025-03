Última hora: Isabel Pantoja recibe el alta hospitalaria y se encuentra en su casa de Madrid

Isabel Pantoja ya ha recibido el alta hospitalaria, según ha desvelado en exclusiva "LOOK". La tonadillera ya se encuentra en casa recuperándose después de haber estado ingresada tres días en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Según el anterior medio citado, habría abandonado sobre las 15:00 horas el centro sanitario tras haberse realizado todas las pruebas necesarias. El diagnóstico de este último ingreso es reservado y la situación, a diferencia que otros ingresos, no es grave, motivo por el que habría decidido no comunicarle a sus familiares este último revés de salud.

Agustín, su mayor apoyo durante el ingreso

Antonio Rossi ha sido el encargado de desvelar la noticia del ingreso de Isabel Pantoja esta mañana en "Vamos a ver". Tal y como ha explicado el periodista, "a principios de semana se dieron cuenta de que algo no iba bien y decidieron ingresarla de urgencia".

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

"Está ingresada desde hace tres días. Las pruebas están saliendo bien, no están preocupados. Continúa a la espera de que todo pueda salir bien. Sí que vieron algo que no les gustó (...) Está acompañada de su hermano, no lo sabe nadie de la familia. No lo sabe Anabel ni se lo han comunicado a nadie", ha revelado Antonio Rossi. "Han decidido terminar de hacerle pruebas para descartar todo", ha reiterado el periodista, insistiendo en que no se trataba de nada grave y que se esperaba que hoy recibiera el alta médica. Finalmente, Isabel Pantoja ha abandonado la Clínica Universidad de Navarra de Madrid al mediodía y ya se encuentra en casa recuperándose tras este última bache de salud.