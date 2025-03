Los dos planes de Anabel Pantoja mientras su tía estaba ingresada a escasos kilómetros

Anabel Pantoja está estos días en Madrid. Después de salir de Gran Canaria y poner rumbo de nuevo a Andalucía, la influencer ha fijado su camino en la capital española. ¿Qué le ha traído hasta aquí? Nada tiene que ver con su tía, Isabel Pantoja, que ha permanecido ingresada en un hospital desde el pasado martes. La noticia se ha dado a conocer en la mañana de este jueves, tres días después de que un malestar le hiciese acudir de urgencias a un centro cercano a su domicilio de La Finca. De ahí le recomendaron hacerse una batería de pruebas en otro hospital, donde ha permanecido hasta que en la tarde de hoy ha recibido el alta hospitalaria.

Mucho desconcierto hay sobre la situación que rodea a Isabel Pantoja. Desea mantener todo en la más estricta intimidad y son muy pocos los detalles que han trascendido. Además, los que logran filtrarse son tan delicados que no pueden ser comentados en público hasta que la protagonista lo desee. No habrá comunicados oficiales por su parte y tampoco de su equipo médico o de representación. Silencio. El mismo que ha impuesto incluso a su propia familia y círculo más íntimo. Tan solo tres personas saben lo que le sucede realmente, como así ha desvelado su íntima amiga Cristina Tárrega. Entonces… ¿qué ha traído a Anabel Pantoja a Madrid?

Anabel Pantoja, ajena a los problemas de salud de su tía

La influencer poco o nada sabe de la situación de la cantante. Así lo han asegurado en ‘TardeAR’ este mismo jueves, al subrayar que solo tres personas sabían de su ingreso. Su sobrina no era una de ellas. La joven ha venido a la capital para ultimar los detalles de la venta del piso en el que vivía en Madrid, donde tenía aún algunas pertenencias. Aprovechando su estancia en la gran ciudad, ha querido solucionar rápido todo lo relacionado con la mudanza y sacar un hueco para reencontrarse con viejos amigos.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

En los planes de Anabel Pantoja no ha entrado el visitar a su tía en el hospital en el que ha estado los tres últimos días. Aseguran que la excusa es buena, pues ni tan siquiera tenía constancia de ello. En su lugar ha estado compartiendo tiempo con grandes amigas, como son Belén Esteban o Susana Molina, como así ha mostrado ella misma a través de sus redes sociales.

En el vídeo que dejaba constancia de lo bien que se lo ha pasado demuestra el fuerte vínculo que le une a sus amigas, que la última vez que la vieron estaba su hija aún ingresada en el hospital. “La distancia no es un problema para nosotros, hace años firmamos un contrato donde nos juramos cuidarnos y no soltarnos de la mano. Ellos lo han cumplido (y espero que yo también) y no puedo estar más agradecida de tenerlos en mi vida”, les dedicaba a sus incondicionales amigos.

La mudanza secreta de Anabel Pantoja

Nunca ha querido hablar sobre este tema en público y se trataba de esas parcelas que prefería mantener alejadas del interés del público. Sin embargo, al estar en Madrid cerrando la mudanza de su piso, ya se han filtrado algunos detalles y ella misma se ha pronunciado al respecto. Por un lado, desde ‘Vamos a ver’ se informa de la presencia de dos furgonetas: “Una cargada de los enseres más voluminosos, va directamente a Sevilla. Y también hay otra que va a Arguineguín, Gran Canaria”. Un traslado que ha comenzado a las 8 de la mañana del miércoles: “Ha estado supervisada por ella, su madre y Juanqui, su mejor amigo”. Todos se pusieron nerviosos al ver que había prensa siguiendo sus pasos.

Después de todo esto, la propia Anabel Pantoja ha querido pronunciarse. No tanto sobre los detalles de su mudanza, sino más para promocionar la agencia en la que ha confiado: “Tengo que contaros algo, me ha costado, pero sé que es para mejor. Atentos. Estamos indicando dónde va cada cosa, porque encima de que lo embalan todos súper bien, en este caso, esta lámpara va para Sevilla, porque se la voy a mandar a mi madre”, detalla mientras supervisa las cajas y dónde terminarán, si en la capital hispalense o en Gran Canaria. Al terminar, ha recogido sus bártulos y se marcha de Madrid. Se desconoce si hará una parada para ver a su tía o si no entraba en los planes de su apretada agenda.