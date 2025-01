Críticas a Amor Romeira por su “necesidad enfermiza de protagonismo” a costa de Anabel Pantoja

Desde el pasado 10 de enero, la vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez se ha paralizado por completo. Su hija Alma continúa ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, hasta donde se han desplazado todos los miembros del clan Pantoja, incluso a riesgo de verse las caras, así como un sinfín de amigos de la pareja. Criticada fue la presencia de Raquel Bollo el primer fin de semana de hospitalización de la pequeña, siendo acusada de buscar un protagonismo que no le correspondía, especialmente por las circunstancias en las que se han producido. Algo que ahora le pasa a Amor Romeira, que ha sido señalada también por estar llamando innecesariamente la atención de los medios. Al menos eso es lo que piensa Kiko Matamoros, que ha dado un fuerte tirón de orejas público a la colaboradora canaria por estar en el hospital al lado de Anabel y su familia, acaparando los focos y algún que otro titular.

Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja, y Amor Romeira en la puerta del hospital Gtres

Antes de que Anabel Pantoja haya roto su silencio para confirmar que “Alma está bien, gracias a Dios”, además de los médicos que le están cuidando, Amor Romeira regresaba a Madrid. La colaboradora de ‘Fiesta’ ha estado en el hospital prestando su ayuda no solo a su amiga, sino también a la familia de esta, como se ha mostrado en imágenes en las que abrazaba a Merchi a las puertas del centro médico. Al ver que la pequeña experimentaba una evolución favorable y que se comienza a hablar de la posibilidad de que suba a planta a lo largo de la semana, Amor Romeira ha hecho las maletas para volver a la capital. Ya en Madrid ha atendido a los reporteros, aprovechando la ocasión para cargar contra sus compañeros de profesión, el resto de colaboradores de televisión: “Decirles que tengan un poquito de tacto”.

Amor Romeira acude a ver a Anabel Pantoja un día más Europa Press

Amor Romeira no se refiere a nadie en concreto y lo cierto es que la profesión al completo ha mantenido las causas del ingreso de la hija de Anabel Pantoja en secreto. También muchos otros detalles que se han mantenido en un discreto segundo plano por respeto a la familia, aunque también ha habido críticas por parte de Antonio Montero y José Manuel Parada. No se sabe si se refiere a ellos cuando la canaria dispara sus dardos, pero quien se ha dado por aludido ha sido Kiko Matamoros, que desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha cargado duramente contra ella: “Yo no sé a quién se refiere ni a quién no se refiere, debería especificar. La información incorrecta que se había dado ya se desmintió por la gente que tiene proximidad a Anabel, no sé a qué viene ahora todo esto”, hace referencia al bulo que circuló en un primer momento de que estaría en una sala privada del hospital, lo que se entendía que era un privilegio o trato de favor.

Kiko Matamoros Podcast 'Chico de revista'

Es mentira, no hay sala exclusiva para ella. Todos lo han negado, incluso Amor Romeira días después de que se acallasen esas voces. “Me parece una necesidad enfermiza de protagonismo como ha tenido siempre. Una cosa es no informar y otra cosa es mentir y ella está mintiendo. No ha habido buen rollo entre los hermanos. No vengas a contarnos cuentos chinos”, mantiene por otro lado Kiko Matamoros, que ya informó que Kiko Rivera e Isa Pantoja mantuvieron el tipo en el hospital para estar al lado de Anabel Pantoja, pero que ni mucho menos tuvieron un acercamiento. Se evitaron en la medida de lo posible al entender que no era ahí donde debían lavar sus trapos sucios.