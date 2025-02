Investigan a Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones de su hija: última hora y reacciones, en directo

Sobre si habría alguna consecuencia en el caso cuando sean imputados -si no se archiva antes la causa-, la abogada penalista Silvia Calzón afirma que no. “Simplemente, el procedimiento continúa y sigue habiendo presunción de inocencia hasta que no haya una resolución judicial y firmeza. Si es que es verdad que con la resolución judicial ya cambia la denominación. La denominación del investigado va cambiando a lo largo del procedimiento, pero eso no le otorga la culpabilidad”, añade la letrada.

