Anna Wintour ha sido nombrada Compañera de Honor por el Rey Carlos III. La editora de "Vogue" se ha quitado por primera vez sus gafas de sol para recibir de manos del monarca británico la prestigiosa condecoración en en el Palacio de Buckingham por su contribución al mundo de la moda.

Muy emocionada, Wintour ha dejado a un lado su personaje y le ha dedicado una sonrisa a Carlos III tras recibir el reconocimiento. Tras ser condecorada por la medalla, la editora de "Vogue" ha hablado con los medios de comunicación. Fue en 20217 la última vez que visitó Buckingham y ha recordado ante la prensa este momento, cuando se reunió con la Reina Isabel II. "La reina me dio una medalla y ambas coincidimos en que habíamos estado haciendo nuestro trabajo durante mucho tiempo", ha recordado la editora de moda. "Y luego esta mañana, su majestad me preguntó si iba a dejar de trabajar, a lo que respondí firmemente que no", ha declarado Wintour, anunciando que, a sus 75 años, no tiene pensado aún jubilarse. De hecho, tras este nuevo reconocimiento, cree que le queda "mucho más por conseguir".

Anna Wintour, nombrada Compañera de Honor por el Rey Carlos III Gtres

Para esta cita tan importante, Anna Wintour ha vuelto a demostrar que es una de las mujeres que más saben de moda del mundo. Perfecta para la ocasión, ha lucido una blazer de color gris y una falda a juego de la exclusiva firma de moda británica Alexander McQueen, una de las favoritas de Kate Middleton. Ha llamado mucho la atención que la editora de "Vogue" se ha quitado sus inconfundibles gafas de sol mientras recibía la condecoración por parte del Rey Carlos III.

Wintour, Compañera de Honor de Carlos III

Esta condecoración solo la pueden 65 personas a la vez, es un reconocimiento limitado. El Rey Carlos III incluyó a Anna Wintour en su lista durante su cumpleaños en 2023. Junto a ella, la artista Tracey Emin. Todos los que han recibido esta medalla es por su extensa contribución en las artes, la medicina, la ciencia o la política. Elton John es otro de los artistas que tiene esta medalla.