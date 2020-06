Anna Wintour se disculpa por no dar espacio a los negros en Vogue

La editora en jefe de US Vogue, Anna Wintour, admite haber cometido errores y publicar material que ha sido intolerante, así como no haber hecho lo suficiente para promover el personal y los diseñadores negros en la revista de moda.

En un memorando interno de toda la compañía, escrito el jueves pasado y al que ha tenido acceso el “New York Post”, y en medio de los disturbios y las protestas en todo el país por el asesinato de George Floyd el mes pasado, Wintour ha pedido perdon al personal de la revista por "publicar imágenes o historias que han sido hiriente o intolerante ”, y ha admitido que ha habido muy pocos empleados de color, en sus 32 años de mandato, asumiendo ella toda la responsabilidad.

“Quiero decir claramente que sé que Vogue no ha encontrado suficientes maneras de elevar y dar espacio a editores, escritores, fotógrafos, diseñadores y otros creadores negros. También hemos cometido errores al publicar imágenes o historias que han sido hirientes o intolerantes. Asumo toda la responsabilidad por esos errores ".

La declaración sigue a un extenso reconocimiento en las organizaciones de medios cuando los manifestantes en los Estados Unidos y en el extranjero se unen a las protestas mundiales provocadas por la muerte de George Floyd, fallecido en Minneapolis después de que un oficial de policía blanco lo esposara e inmovilizara en el suelo con la rodilla. durante casi nueve minutos.

A principios de esta semana, Adam Rapoport, el editor en jefe del título de Condé Nast, Bon Appetit , renunció después de que salió a la luz una foto suya en color marrón, así como las continuas críticas sobre cómo la revista de alimentos trata a los empleados de color.

El pasado lunes, Christene Barberich, editora del sitio web de estilo Refinery29, renunció a su cargo después de ser acusada de racismo. También el miércoles, Samira Nasr fue nombrada nueva editora en jefe de US Bazaar, siendo la primera editora en jefe negra en la historia de 153 años de la revista.

En su comunicado Wintour escribe: “Quiero decir esto especialmente a los miembros negros de nuestro equipo, solo puedo imaginar cómo han sido estos días. Pero también sé que el dolor, la violencia y la injusticia que vemos y de los que hablamos han existido durante mucho tiempo. Reconocerlo y hacer algo al respecto está retrasado. No puede ser fácil ser un empleado negro en Vogue, y hay muy pocos de ustedes”, escribe. “Sé que no es suficiente decir que lo haremos mejor, pero lo haremos, y por favor sepan que valoro sus voces y respuestas a medida que avanzamos. Estoy escuchando y me gustaría escuchar sus comentarios y sugerencias si quisiera compartirlos”.

La modelo Beverly Johnson se convirtió en la primera estrella de portada negra de la revista en 1974, pero no fue hasta 2018 que Tyler Mitchell se convirtió en el primer fotógrafo negro en crear una portada de Vogue, con Beyoncé como protagonista para la edición de septiembre, en sus 125 años de historia.

La nota de Wintour termina con la promesa de "apoyar a las organizaciones de una manera real. Estas acciones se anunciarán lo antes posible ".