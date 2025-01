Revelado el extraño apodo con el que Carlos III se refería a Meghan Markle

Desde que comenzó su relación con Harry de Inglaterra, la ex actriz Meghan Markle ha recibido distintos apodos que dejaban entrever rasgos de su carácter. "Me-Gain", "Duquesa Difícil" y "MeMeMeghan", son algunos de estos motes. Ahora la prensa inglesa revela el nombre con el que se dirigía Carlos III a la duquesa de Sussex por su dureza e inflexibilidad: "Tungsten" (un metal precioso que se caracteriza por su dureza). Sin embargo, lejos de que fuera malinterpretado, el soberano quería halagarla. Una fuente de palacio asegura que "el príncipe Carlos admira a Meghan por su fuerza y ​​la determinación que le da a Harry, quien necesita una figura de tungsteno en su vida, ya que puede ser un poco blando. Se ha convertido en un término cariñoso".

Los miembros de la realeza se han dedicado siempre apodos privados, por lo que Meghan estaba acostumbrada a estos sobrenombres, más aún cuando su primer nombre en realidad es Rachel, aunque solía usar el segundo, Meg.

Katie Nicholl reveló más luz sobre el origen del apodo de Carlos III a Meghan en su libro de 2022 "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown". La experta afirma que Carlos le dio a la duquesa el sobrenombre cuando ella comenzó a ser miembro activo de la realeza después de ver que era "resistente" y capaz de defenderse frente al público. Nicholl también señaló que el significado detrás del apodo fue evidente en la primera aparición conjunta de Meghan, en febrero de 2018 junto a Harry, William y Kate durante un evento para el Foro de la Fundación Real. Nicholl escribió que Meghan era la "estrella emergente" del "Fav Four" y se mostró "elegante, apasionada y divertida" mientras usaba todas sus habilidades perfeccionadas en la televisión para presentar su caso.